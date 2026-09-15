«Las rocas no tienen nacionalidad, se comportan igual en todo el mundo»

La RAGC reconoce su aportación a la mejora de la seguridad en las explotaciones mineras con la medalla Isidro Parga Pondal de Ciencias Técnicas. Docente desde hace 30 años en la Escuela de Minas y Energía, Lejano ha desarrollado una intensa actividad investigadora, con un centenar de publicaciones, y de transferencia a empresas mineras, constructoras y energéticas. Estos días se encuentra en Macedonia, participando en el Congreso Europeo de Mecánicas de Rocas, cuya edición de 2014 organizó en Vigo.

¿Presenta algún trabajo?

Junto a mi alumno de doctorado Sifan Yuan y algunos de máster vamos a presentar una ponencia sobre mecanismos de rotura de taludes combinados. Hemos hecho modelos físicos de cómo se puede romper un talud o una ladera rocosa.

La RAGC reconoce esta aportación a la seguridad a través de la mecánica de rocas.

La mecánica de rocas estudia el comportamiento de las rocas del terreno y esto sirve para diseñar excavaciones subterráneas, desde minas a túneles como el de A Cañiza, o para otro tipo de actividades como centrales hidroeléctricas. Yo soy ingeniero de Minas y tenemos más experiencia en este ámbito, pero tiene muchas aplicaciones. En el norte de Europa, capitales como Estocolmo o Helsinki están en roca y todos los túneles se diseñan a partir de criterios de mecánica de rocas.

Sus hallazgos se han implementado en empresas de todo el mundo.

Hemos hecho trabajos sobre el comportamiento de los pilares de las minas. Y también hicimos varios estudios, uno de ellos financiado por la Xunta, sobre potenciales problemas de desprendimientos en canteras, que estaban poco estudiados y provocan accidentes puntuales con heridos o daños a maquinaria. Y también hay algunas compañías que utilizan estos resultados en el mundo. Trabajamos con mucha gente y he publicado artículos con colegas de 30 países. Por mi departamento ha pasado gente de Canadá, EE UU, Italia, Suecia o Irán. Trabajamos juntos porque las rocas no tienen nacionalidad, se comportan igual por todo el mundo.

Conoce las canteras gallegas pero también las minas de Chile, Polonia o Brasil.

He visitado las más grandes del mundo, que ahora están en Chile. Y también he estado en otros países como Australia, donde el 15% del PIB es minería e invierten mucho. En España no se le dedica mucho porque afecta poco a la economía. Por eso también agradezco que este premio es un reconocimiento a temas que no son muy importantes para la gente en el día a día, pero que marcan que las sociedades actuales puedan disponer de recursos de manera razonable y a un precio competitivo. En tiempos de paz es muy fácil ir a comprar minerales a otros sitios, pero cuando empiezan a escasear o hay zonas de conflictos bélicos es más difícil asegurarse de que vas a poder disponer de todos los materiales que necesitas. En España, durante los últimos 20 años no ha habido problemas, pero últimamente están surgiendo estas consideraciones porque el petróleo se va a acabar, hay que cambiar a energías renovables y decidir cómo se va a hacer esa transición es complicado. Por eso algunos líderes internacionales están exacerbando el control de otro países para asegurarse el abastecimiento de materias primas. Y nosotros trabajamos en las bases científicas de cómo mejorar todos esos procedimientos para obtener recursos de manera segura, razonable, económica y sostenible.

¿En qué proyectos trabaja actualmente?

Tenemos un proyecto nacional sobre el comportamiento de la rotura de rocas a tracción. Es de interés para fenómenos como la propagación de fisuras, por ejemplo, que puede ayudar a la recuperación de petróleo o almacenar CO2. También apoyamos a empresas mineras en temas de diseño. Y últimamente, más enfocado hacia la ingeniería civil, también hemos hecho diseño de comportamiento mecánico de muros de contención, estos taludes de perpiaño que se ponen en las carreteras. Nuestra base es minera y apoyamos a las empresas gallegas de pizarra o canteras para estudios específicos. La idea es, desde nuestro conocimiento, ayudar a resolver los problemas más relevantes para las empresas de la zona.

El premio también contribuye a visibilizar el trabajo de la escuela, cuyos alumnos tienen una muy buena inserción laboral.

La escuela empezó un poco antes de llegar yo, hace unos 30 años. Nunca fue una carrera muy popular, pero es una formación muy generalista que te permite adaptarte fácilmente a distintos sectores. Hay alumnos que prefieren quedarse en Galicia, pero tenemos otros en las grandes minas de Australia y Laos o que han estado en África y Chile. Es un sector muy bien pagado, pero te tiene que gustar porque sueles estar en sitios alejados.

Se incorporó desde Madrid pero su madre es gallega.

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Sí, de Cambados y vivió en Bouzas de pequeña antes de irse a Madrid. Cuando yo vine a Vigo tuve el sentimiento de estar en casa desde el primer día. Por eso es un gran honor que la RAGC me haga este reconocimiento. Cuando llegué, la Escuela de Minas era un lugar pequeño, no teníamos muchos medios pero sí me dieron una enorme libertad para hacer aquellas cosas que yo pensaba que eran más interesantes. Algo que no hubiera ocurrido si me hubiera quedado en la Politécnica de Madrid. Lo que hoy es la escuela es también nuestra culpa, para bien o para mal. n