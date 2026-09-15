Medio ambiente
El Puerto de Vigo renueva su certificación ambiental internacional PERS
Refuerza el control de aguas, aire y ruido y mantiene proyectos de recuperación de la biodiversidad de la ría
La Autoridad Portuaria de Vigo ha renovado la certificación PERS (Port Environmental Review System), el estándar ambiental promovido por la red europea EcoPorts y desarrollado específicamente para evaluar la gestión y el comportamiento ambiental de los puertos.
La renovación se incorpora al sistema de gestión ambiental con el que ya trabaja el Puerto, que mantiene desde 2007 la ISO 14001 y ha añadido recientemente la ISO 50001 de gestión energética, destinada a reducir y optimizar los consumos de sus instalaciones. La institución también figura en el registro europeo EMAS III y elabora anualmente su Declaración Ambiental y su Memoria de Sostenibilidad.
Uno de los ejes de esta política es la monitorización permanente de la ría y de las instalaciones portuarias. La Autoridad Portuaria realiza análisis periódicos del agua y de los sedimentos de las dársenas para controlar parámetros físico-químicos y microbiológicos, además de actuaciones de limpieza y regeneración de fondos marinos.
La vigilancia se extiende también al aire y al ruido. La red dispone de sensores que miden de forma continua contaminantes como dióxido de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre, monóxido de carbono y partículas, y cuenta con mapas de ruido y estudios de propagación acústica actualizados.
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