El PP pide ampliar a cuatro meses el socorrismo en las playas de Vigo

El PP de Vigo reclama que el servicio de socorrismo en las playas de la ciudad se amplíe hasta cubrir de forma ininterrumpida los cuatro meses comprendidos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Los populares plantean adelantar quince días su inicio y prolongarlo otros quince al final del verano, de modo que haya vigilancia durante todo el periodo que la ordenanza municipal considera temporada de baño.

El viceportavoz municipal del PP, Miguel Martín, criticó este martes que el servicio concluya este 15 de septiembre en Samil y O Vao, mientras que otros arenales como Canido, Fontaíña, Tombo do Gato, Santa Baia, A Punta, O Adro y Carril ya habían reducido su cobertura desde comienzos de mes a los fines de semana.

Martín argumenta que la prolongación del dispositivo permitiría adaptar mejor la vigilancia a episodios de buen tiempo fuera de los meses centrales del verano. En este sentido, recordó que para el próximo fin de semana se prevén temperaturas elevadas y cuestionó que Vigo pueda quedarse sin socorristas en sus principales playas en jornadas con elevada afluencia.

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Los populares recuerdan además que en 2019 el pleno municipal aprobó por unanimidad que el servicio se prestase durante cuatro meses, entre junio y septiembre. Sin embargo, el PP critica que esa ampliación no se incorporase al contrato adjudicado en 2025, que permanece vigente hasta 2028.