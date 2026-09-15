Nuevo hito a la vista en Vigo con la nueva grada de Gol, con el objetivo de estrenarla en el derbi: ya está todo preparado para empezar a «teñirla» de azul

La actividad en el estadio de Balaídos continúa siendo intensa haya o no partido del Celta. La obra impulsada por el Concello de Vigo para la construcción de la nueva grada de Gol, que requiere una inversión de 25 millones en la que participa también la Diputación de Pontevedra, está a punto de alcanzar un nuevo hito con el inicio del montaje de la «piel» del graderío, todo ello con el claro objetivo de seguir dando pasos para tener la inversión lista a finales de este año, para así hacer del estadio una caldera total en el regreso del derbi gallego con el Deportivo de A Coruña.

«Va a estar acabada la grada a finales de este año y estamos haciendo, tanto el Concello como el Celta, todo el esfuerzo posible para que pueda utilizarse el fin de semana del 2 y 3 de enero, cuando volverá el derbi tras ocho años en los que el Deportivo estuvo en las profundidades de otras divisiones con un viaje a Segunda y Segunda B», destacó el alcalde vigués, Abel Caballero, tras anunciar que la estructura de hormigón de la grada alcanza ya su altura máxima en dos tercios del graderío, en la parte más cercana a Río.

Asimismo, continúa avanzando Copasa, la empresa adjudicataria, en el izado de la malla metálica que sostendrá la cubierta, cuyo montaje arrancará entre finales de esta semana y principios de la que viene, esas láminas azules tan características en el resto del estadio.

Una vez se concluya la grada de Gol, que aportará 7.000 butacas al templo del Celta, Balaídos contará con tres gradas totalmente reformadas y un aforo superior a los 31.000 espectadores, quedando pendiente la ampliación de Tribuna para así estar en disposición de convertirse en una de las sedes que aporte España al Mundial 2030. No evitó Caballero, una vez más, sus críticas al presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, al asegurar que sigue sin tener comunicación de que la FIFA vaya a visitar Vigo para evaluar la candidatura.

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El regidor censuró también la actitud de la Xunta, PP y BNG y anunció que el próximo fin de semana mantendrá una reunión con el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, para hablar del Mundial.