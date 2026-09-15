Mozart abre una nueva temporada de la Orquesta Clásica de Vigo

La Orquesta Clásica de Vigo estrenará el próximo 17 de octubre su temporada 2026-2027 con un concierto para dos pianos de Mozart en el Teatro Afundación. La formación afronta la décima edición de su programación estable con un calendario que combinará música sinfónica, conferencias y una representación de ballet hasta la primavera del próximo año.

El programa fue presentado este martes por el alcalde, Abel Caballero, junto a los directores de la orquesta, Manuel Martínez Álvarez-Nava y Manuel Martínez Torres, y los concejales de Cultura y Turismo, Gorka Gómez y María Lago.

Tras la apertura dedicada a Mozart, la siguiente cita será el 30 de diciembre, también en Afundación, con el concierto extraordinario de Navidad, centrado en Shostakóvich.

Ya en 2027, la formación llevará al Auditorio Municipal el 9 de enero «O Capellmeister imperfecto; caprichos do Barroco alemán», mientras que el 10 de febrero regresará al Teatro Afundación con «El emperador», de Beethoven.

El calendario reserva además una propuesta singular para el 13 de marzo, cuando el auditorio del MARCO acogerá un concierto dedicado a los violines-corneta o instrumentos de cuerda Stroh, caracterizados por incorporar un sistema de amplificación mediante bocina metálica.

Un ballet gallego en abril

Uno de los platos fuertes llegará el 10 de abril con «A casamenteira. Un ballet romántico galego», que se representará en el Teatro Afundación. La temporada de conciertos se cerrará el 22 de mayo con un programa dedicado a Brahms y Mendelssohn en el mismo escenario.

La vertiente musical se completará con varias actividades divulgativas. El 10 de marzo, Aleksander Kolkowsky ofrecerá la conferencia «As pegadas do son», mientras que abril estará dedicado en buena medida a profundizar en la figura de Marcial del Adalid.

El día 1 de ese mes intervendrá Lara Touriñán en la biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (EMAO); el 6 de abril será el turno de Alejo Amoedo en el Teatro Afundación y, al día siguiente, la EMAO acogerá una presentación de «A casamenteira» y un encuentro con sus artistas.

El director técnico de la Orquesta Clásica, Manuel Martínez Torres, destacó la «ambición» de una programación concebida para sorprender al público. La formación cumple así diez años de programación conjunta con el Concello, periodo en el que, según sus responsables, se han organizado más de 300 conciertos.