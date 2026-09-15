Un hombre ingresa en prisión tras robar un maletín con 1.500 euros y extorsionar a su dueño en Vigo
Junto a otro implicado, ambos le exigieron un pago de 20 euros para recuperarlo y los ladrones le acabaron llevando todo el dinero, tarjetas bancarias y un teléfono móvil
Agentes de la Policía Nacional de Vigo han detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de hurto y otro de extorsión, tras sustraer un maletín con dinero y un teléfono y exigir un 'rescate' a su dueño para devolvérselo.
Los hechos ocurrieron a finales de agosto en un parque de la ciudad olívica, donde la víctima sufrió el hurto al descuido de un maletín. Posteriormente, los ladrones le exigieron un pago de 20 euros para devolverle sus pertenencias, indicándole que se desplazara a una zona próxima, donde habían dejado el maletín.
Una vez recuperado, el perjudicado comprobó que, del interior, faltaban 1.500 euros en efectivo, varias tarjetas bancarias y un teléfono móvil, por lo que interpuso una denuncia.
La Policía Judicial se hizo cargo de la investigación y logró identificar a los dos presuntos autores del hurto. Así, se puso en marcha un operativo para localizarlos y fueron finalmente detenidos en la madrugada del pasado 10 de septiembre.
Los arrestados fueron puestos a disposición del juzgado, que ordenó el ingreso en prisión de uno de ellos.
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