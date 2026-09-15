El Gobierno confirma casi 50 millones en inversiones para mejorar el aeropuerto de Vigo, menos de la mitad que en Santiago

Luz verde definitiva a la propuesta inversora para los aeropuertos españoles gestionados por Aena. El Consejo de Ministros aprobó este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el período 2027-2031, que refleja actuaciones por un importe de 13.000 millones euros para el conjunto de las terminales, de los cuales 49,4 millones irán destinados a Peinador, que se lleva una cifra prácticamente similar a la de A Coruña (50 millones) y que está por debajo de la mitad de la de Santiago (107,9 millones).

Según la información facilitada, las principales actuaciones que se acometerán en el aeropuerto de Vigo en el próximo lustro persiguen mejorar los procesos y la calidad en la terminal, actuar en el campo de vuelo y la plataforma, incrementar la seguridad operacional ampliando la franja, optimizar el aparcamiento y los sistemas de información y comunicaciones y mejorar el simulador SEI.

Noticias relacionadas

En la presentación del DORA, el ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó también que el documento contempla un incremento muy leve de las tarifas aeroportuarias, así como que las inversiones planificadas servirán para incidir en la modernización de los aeropuertos españoles. En ninguna de las tres infraestructuras gallegas se prevén obras significativas, sí contempladas en Madrid, Barcelona, Menorca, Ibiza, Alicante, Málaga, Melilla, Tenerife, Lanzarote, Santander, Bilbao y Valencia.