Así se gestionará Peiraos do Solpor en el futuro: el Puerto de Vigo busca una empresa para explotarlo y define calendario y horarios

Tras el brillante estreno de Peiraos do Solpor este verano, se avecinan cambios en la gestión y explotación de esta infraestructura en la que la Autoridad Portuaria de Vigo ha invertido alrededor de 6 millones con el objetivo de abrir un nuevo visor submarino hacia la ría de Vigo, cantidad a la que se suman los 780.000 euros previstos para mejorar todo el entorno ampliando los servicios y a la que también hay que añadir ahora otros 190.000 euros por ejercicio que se destinarán a la contratación de una empresa que se encargará de la gestión, explotación y mantenimiento de «Atlántida», el nombre escogido por los responsables del Puerto para el visor.

Así se recoge en la documentación del concurso licitado por la Autoridad Portuaria hace unas semanas y que está ahora en fase de análisis. Los pliegos elaborados recogen, entre otras cuestiones, el calendario definitivo que tendrá Peiraos do Solpor en el futuro, con dos temporadas diferenciadas, la alta y la baja y un mes, el de febrero, en el que no estará abierto al público.

Como mínimo, señala el pliego, entre junio y septiembre, el visor deberá abrir de martes a jueves entre las 16:00 y las 20:00 horas y los viernes, sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Mientras, en temporada baja (entre octubre y mayo, salvo febrero), los días de apertura se concentrarán de viernes a domingo, en el primero de ellos de 14:00 a 18:00 horas y los fines de semana y festivos de 11:00 a 18:00 horas.

La empresa que se haga con el contrato deberá contar con personal especializado para realizar las visitas guiadas por el observatorio, que deberán estar adaptadas también a los escolares, al contemplarse que, al menos martes y miércoles, en horario de mañana se realizarán excursiones de colegios y otros colectivos. Como mínimo, deberá haber tres profesionales: un guía responsable de la visita exterior a las plataformas, otro del interior del visor y otro encargado del control de accesos, recepción y organización de grupos. Las visitas durarán media hora, garantizando un sistema rotatorio.

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Además del servicio de atención al visitante, el contrato fija también otra serie de obligaciones para la adjudicataria, que tienen que ver como las labores de limpieza y mantenimiento para garantizar que esté en perfectas condiciones y conserve toda su potencialidad. Con frecuencia diaria, se limpiará el interior y, varias veces por jornada, el baño público que se instalará en las inmediaciones. La parte exterior de las ventanas de observación deberán cuidarse al menos una vez por semana, intensificando la acción en períodos de intenso crecimiento de algas. Será ejecutada por buzos cumpliendo todas las exigencias de seguridad, comunicación y autorizaciones pertinentes.