Evento astronómico
El último baile de la Luna y Venus
El espectáculo celeste dejó su última gran postal en el atardecer de este lunes, mientras Saturno se prepara para tomar el relevo a finales de mes
Un nuevo fenómeno astronómico tuvo lugar este lunes 14 de septiembre por la tarde. La Luna creciente y Venus se juntaron ofreciendo un atardecer completamente mágico. Debido a la fase lunar se pudo contemplar un ligero hilo de este satélite que brilló todavía más debido al segundo planeta del Sistema Solar. Aunque ambos astros suelen coincidir en varias ocasiones, la cita tuvo un significado especial, ya que según informó la NASA, fue la última ocasión de 2026 en la que se pudo contemplar juntos a la Luna y Venus en el cielo del atardecer.
Y es que desde el pasado mes de mayo han sido varias las ocasiones en las que han confluido. El pasado día 17 de mayo se produjo este mismo fenómeno que fue visible durante el atardecer hacia el oeste. Tan solo un mes después tuvo lugar la ocultación lunar de Venus, un momento en el que la Luna pasó frente al planeta en algunas regiones. Y antes de la cita de este pasado lunes, el 17 de julio se produjo la conjunción de la Luna y Venus formando un triángulo con la estrella Régulo.
Esta conjunción no deja de ser una ilusión ya que ambos se encuentran separados por una gran distancia, pero desde nuestro planeta parecían casi tocarse. El momento álgido de este visionado se debió a que ambos astros llegaron a estar separados por menos de medio grado, que es lo que mide el propio diámetro de la Luna vista desde nuestro territorio.
La llegada de Saturno
Este precioso atardecer fue una buena forma de despedirse de Venus, que irá hundiéndose en el resplandor del crepúsculo en las próximas semanas, hasta desaparecer por completo el próximo 24 de octubre.
Sin embargo, los fenómenos astronómicos no terminan aquí, ya que a finales de este mes, Saturno formará una conjunción con la Luna llena el día 26 de septiembre. El gigante de los anillos será visible durante toda la noche, siendo el punto culmen alrededor de las 3:00 horas.
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