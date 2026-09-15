La falta de personal para ejecutar las sentencias civiles en Vigo provoca un atasco histórico: 15.000 escritos sin respuesta

La puesta en marcha del ambicioso Tribunal de Instancia ha dado lugar a un descomunal problema en Vigo. La infradotación del servicio encargado de dar cumplimiento a las sentencias y otras resoluciones judiciales civiles ha derivado en un colapso histórico. Porque en esta área ya se acumulan más de 15.000 escritos pendientes de proveer, es decir, de darles respuesta. Son concretamente 15.055. Mientras que este tipo de tramitación en el resto de jurisdicciones está al día, en la civil, donde se dirimen los pleitos de deudas o los bancarios e hipotecarios, se ha atascado. Cierto que la carga de trabajo de esta materia es muy elevada, pero, a ojos de magistrados, letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y del resto del personal, hacen falta bastantes más funcionarios. Esta cuestión, de hecho, fue una de las principales abordada por el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste, en su reciente reunión con el nuevo presidente judicial vigués, Manuel Ángel Pereira.

En el antiguo modelo judicial había 42 funcionarios para la ejecución civil pura. En enero arrancó el Tribunal de Instancia, que distribuyó a letrados judiciales y funcionarios en una oficina compuesta por tres grandes servicios generales. Pues bien, el Servicio Común de Ejecución se dividió a su vez en dos áreas, la mixta y la penal, y a la primera, que concentra Civil, Mercantil, Familia, Social y Contencioso-Administrativo, solo se destinaron 32 funcionarios, a día de hoy 33 al sumar uno de refuerzo. Y eso que además se crearon equipos especializados, como el de ejecuciones hipotecarias y subastas.

Los temores se confirman

Aunque desde el principio se avisó de que la ejecución civil se vería abocada al colapso si no se la dotaba de más personal, no se ha dado respuesta. Los temores eran ciertos. En cada demanda ejecutiva se suelen presentar, por parte de las partes procesales o por otros intervinientes, escritos relativos a cuestiones como embargos, averiguación de bienes y un largo etcétera de incidencias o requerimientos que puedan surgir durante la tramitación de una ejecución que busca, por ejemplo, dar por saldada una deuda reconocida en sentencia.

Pues entre enero y junio se presentaron en Vigo 24.773 escritos relacionados con ejecuciones civiles. Se tramitaron 14.577 y, al cierre del semestre, había pendientes de proveer, y aquí está el caos, la friolera de 15.055. Tres meses antes eran bastantes menos: 9.293.

Si se compara la carga de la ejecución civil con el resto de materias, lo que se observa es que registra el 63% de estos escritos de trámite y, si se va a los que están pendientes, acumula el 98% del total. Según la última estadística trimestral, Mercantil está al día sin ningún escrito pendiente de resolver, en Penal había 231, en Contencioso-Administrativo eran 69 y en Social la cifra ascendía a 31. Las cifras son por tanto elocuentes.

Situación del servicio común de ejecución judicial en Vigo / Hugo Barreiro

Números «infinitamente malos»

El asunto ya fue abordado por el TSXG y de la problemática han advertido los sindicatos judiciales. El presidente de la junta de personal judicial de la provincia de Pontevedra, Roberto Fariña, no duda en afirmar que la «infradotación» de personal para la ejecución civil es el principal problema a día de hoy en el Tribunal de Instancia de Vigo.

«Las estadísticas arrojan unos números infinitamente malos. Hace falta más personal, mucho más», enfatiza, agregando que para cuantificar la cifra de funcionarios que se necesitaría es indispensable que se les hagan llegar las cargas de trabajo.

La dotación de funcionarios es competencia de la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta. «Pero parece que no se quieren enterar», lamenta Fariña, que recuerda que también están a la espera de que se implante el nuevo sistema de gestión procesal judicial que sustituirá a Minerva, denominado Atenea, que, si se cumple lo anunciado, contribuirá a optimizar el trabajo diario.

Tres jueces más en 2027

Si no se refuerza el personal, la situación irá a peor en un futuro próximo. El 31 de diciembre llegará el nuevo magistrado de la Sección Sexta, la sala de la Audiencia de Vigo encargada de resolver los recursos de apelación civiles. Y el próximo verano, el de 2027, habrá otros tres jueces, dos de los cuales irán a la jurisdicción civil: uno para asuntos civiles puros y otro para los mercantiles. «Si hay más magistrados, habrá también más resoluciones para ejecutar», advierten.

De hecho, ya se ha pedido que las nuevas plazas vengan acompañadas de equipos de apoyo. «Aumentar el número de jueces sin incrementar las plantillas de LAJ y de funcionarios difícilmente permitirá alcanzar los objetivos de agilidad y eficiencia», avisaba recientemente la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ).