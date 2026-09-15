La falta de agua continúa vaciando los embalses de Vigo y su área: las reservas son hasta un 38% inferiores a las de hace un año

La falta de precipitaciones en el septiembre más caluroso de lo que llevamos de siglo sigue haciendo mella en los embalses que abastecen a Vigo y a varios concellos de su área, una situación que tiene todas las papeletas para ir a peor ante un escenario a medio plazo en el que las predicciones meteorológicas no auguran episodios de lluvia, por lo que es probable que se alcance octubre con los registros pluviométricos sin variaciones.

El boletín semanal difundido por Augas de Galicia, que desvela la foto fija de los embalses competencia de la administración autonómica, refleja un descenso muy similar al de las últimas actualizaciones, con cifras que invitan a estar alerta cuando se comparan con registros como los del año pasado, cuando la amenaza de sequía acompañó a los vecinos de Vigo y su área hasta bien entrado el otoño.

Así, el embalse de Baíña (Baiona) prolonga su caída hasta quedarse ligeramente por encima del 23%, lo que supone un 38% menos de agua embalsada que hace justo un año. Esto llevó a que el Concello miñorano pidiese el enganche a la red de suministro de Vigo, cuyo gobierno llevaba dos meses preparándose para este posible escenario resguardando al máximo el embalse de Zamáns, que surte a día de hoy a Baiona y Nigrán, aunque los datos de Augas de Galicia obligan a seguir extremando las medidas de ahorro para garantizar el suministro el máximo tiempo posible si la situación de falta de lluvias se prolonga más tiempo.

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Zamáns estaba este lunes a un 46% de su capacidad, dato que es un 24% inferior al anotado a mediados de septiembre de 2025, cuando rebasaba el 60%, según refleja el histórico de Augas de Galicia. El embalse más grande del entorno de Vigo, Eiras, aguanta por el momento por encima del 56%, con más de 12,5 hectómetros cúbicos de agua a resguardo, pero también está en mínimos históricos, dándose también la circunstancia de que, ante posibles complicaciones, está abasteciendo a prácticamente todo el término municipal vigués.