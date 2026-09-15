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Cuenta atrás para la aprobación del presupuesto del Concello en Vigo en 2027: el capítulo de inversiones superará el 10% de la cifra total

El consistorio contará el próximo ejercicio con las cuentas más elevadas de su historia

Las rampas del Paseo de Granada, últimas que se han inaugurado en Vigo.

Las rampas del Paseo de Granada, últimas que se han inaugurado en Vigo. / Pedro Mina

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Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

Con el objetivo de que entren en vigor el 1 de enero, el Concello de Vigo activará en los próximos días toda la maquinaria administrativa para aprobar los presupuestos municipales de 2027, que como avanzó FARO el domingo, alcanzarán la cifra más alta de su historia al superar los 365 millones de euros, incrementando en 14,2 la cantidad establecida en las cuentas del presente ejercicio.

Aunque todavía se desconocen los detalles del documento, el alcalde vigués, Abel Caballero, anunció este martes que el capítulo de inversiones representará una cantidad importante en el presupuesto, por encima del 10% al situarse en el entorno de los 40 millones.

La cifra no será, eso sí, definitiva, ya que el gobierno municipal tiene previsto acelerar el paso para aprobar, en el mes de febrero, una ampliación del presupuesto que elevará significativamente el músculo económico para las actuaciones que tiene en mente.

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Uno de los objetivos será seguir ampliando el programa Vigo Vertical, «allanando» pendientes como las del tramo de Gran Vía entre Praza de América y Praza de España, unir Balaídos y la rotonda del Alfageme en Coia o el eje entre García Barbón y Travesía de Vigo.

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