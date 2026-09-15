El Corte Inglés de Vigo se reinventa con nuevas marcas y distribución

Casi dos años después, El Corte Inglés acaba de terminar su mayor transformación en la ciudad con una redistribución de sus instalaciones, que pasan a contar con más espacios, mejoras de accesibilidad, la conectividad interna y la eficiencia energética del edificio. Sus dependencias han sido completamente actualizadas garantizando un entorno más confortable, sostenible y adaptado a las necesidades actuales y futuras.

El proyecto, explica desde la multinacional, se ha concebido desde una visión centrada en el cliente, donde la experiencia adquiere un papel protagonista. El nuevo modelo integra de forma fluida el entorno físico y digital, ofreciendo una experiencia omnicanal. El resultado es un modelo más ágil y conectado.

El nuevo diseño gana en luminosidad y funcionalidad, con espacios más amplios y recorridos intuitivos. La reorganización en universos de compra (mujer, hombre, infantil) mejora la orientación y transforma la visita en una experiencia más cómoda y atractiva. El proyecto incorpora además más de 50 nuevas marcas en Moda, Complementos y Belleza, muchas de ellas exclusivas en Vigo como Boggie; y en Galicia, como Eseoese, IQ, Yuxus, Paris 64 o Lonbali.

Atención personalizada, cercana y especializada

Con 22.000 metros cuadrados distribuidos en 9plantas completamente modernizadas, el centro integra nuevos espacios experienciales como La Barra Gourmet o el Beauty & Hair Studio, ampliando la propuesta más allá de la compra tradicional y creando un espacio de encuentro, disfrute y descubrimiento.

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Uno de los pilares del proyecto sigue siendo el equipo humano, tal y como destaca la compañía. La atención personalizada, cercana y especializada refuerza la relación de confianza con el cliente y se mantiene como uno de los principales elementos diferenciales de la compañía.