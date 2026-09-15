La ciencia también es divertida
Los investigadores del Cinbio trasladan sus laboratorios a Príncipe para mostrar a la sociedad la importancia de su trabajo y despertar vocaciones
R.V.
Los investigadores del Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina de la UVigo (Cinbio) trasladaron este martes sus laboratorios a la calle Príncipe para mostrar a los ciudadanos el trabajo que desarrollan en su día y despertar vocaciones a través de actividades para todas las edades.
El programa «Ciencia con C de Cinbio» descubrió a los participantes el mundo de los biomateriales y su aplicación a la cosmética, la farmacéutica o la alimentación, así como el funcionamiento del ADN.
Quienes se acercaron hasta la carpa también pudieron participar en una ruleta y optar a regalos, así como competir en una divertida gincana o aprender a crear materiales biodegradables.
Este viernes, el Cinbio abrirá sus puertas en el campus para recibir a unas 80 personas a las que mostrarán los experimentos que se llevan a cabo actualmente en sus instalaciones
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