La candidatura de Óscar Lomba a las primarias de Podemos Vigo suma más de 70 propuestas ciudadanas

La candidatura OLA (Organización, Loita e Acción), encabezada por Óscar Lomba para las primarias municipales de Podemos Vigo, asegura haber recibido ya más de 70 aportaciones ciudadanas para elaborar su programa electoral. Las propuestas han llegado a través de correo electrónico y WhatsApp desde que el grupo abrió el proceso a la participación.

La candidatura plantea que el programa no se redacte únicamente desde la estructura interna del partido, sino que incorpore también las preocupaciones y propuestas trasladadas por vecinos y colectivos. Entre los asuntos abordados figuran vivienda, servicios públicos, movilidad, barrios, empleo, modelo económico, medio ambiente, cultura y participación ciudadana.

«Queremos que el programa de OLA sea un programa hecho con la gente y no simplemente para la gente», señala la candidatura, que interpreta la respuesta recibida hasta ahora como una muestra del interés por participar en la elaboración de su proyecto para Vigo.

OLA defiende además una mayor conexión de Podemos Vigo con los barrios, los movimientos sociales y las asociaciones vecinales, y sitúa la participación ciudadana como uno de los ejes de su propuesta para las próximas elecciones municipales.