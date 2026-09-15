El Camino Portugués de la Costa enfila los 100.000 peregrinos tras crecer un 26%

El Camino Portugués de la Costa continúa batiendo registros y encara por primera vez la posibilidad de superar los 100.000 peregrinos en un solo año. A mediados de septiembre, 83.366 caminantes habían recogido ya la Compostela tras realizar este itinerario, un 26% más que en el mismo periodo de 2025, según el balance realizado este martes por la Xunta en Vigo.

La delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, y el jefe territorial de Turismo, Felipe Ferrero, visitaron el albergue público Juan Manuel López-Chaves, en el Casco Vello, para analizar la evolución de una ruta que se ha convertido en uno de los itinerarios xacobeos de mayor crecimiento. El pasado ejercicio cerró con cerca de 90.000 peregrinos.

«Todo indica que cerraremos este año superando la cifra de 100.000», señaló Ortiz, quien apuntó además que las estadísticas oficiales no incluyen a quienes realizan el recorrido pero no solicitan posteriormente la Compostela en Santiago.

Ocho de cada diez llegan del extranjero

El perfil internacional es una de las principales particularidades del Camino por la Costa. Según los datos ofrecidos por la Xunta, el 80% de sus usuarios son extranjeros. Entre ellos figuran unos 9.500 estadounidenses, 9.200 italianos, 7.400 alemanes y 4.000 polacos.

El Gobierno gallego destaca además el impacto económico de estos visitantes en las localidades atravesadas por el trazado, al tratarse de viajeros que utilizan alojamientos, establecimientos hosteleros y comercios durante su recorrido.

El crecimiento experimentado en apenas una década da una medida de la transformación de este itinerario. Desde que el Camino Portugués de la Costa fue reconocido oficialmente en mayo de 2016, más de 353.000 personas han completado ya la ruta.

Más de 53.000 usuarios en el albergue de Vigo

La Xunta aprovechó el balance para poner también en valor el funcionamiento del albergue público del Casco Vello, inaugurado en julio de 2021 tras una inversión autonómica de 1,8 millones de euros. Desde su apertura han pasado por sus instalaciones más de 53.000 peregrinos.

El edificio dispone de seis plantas, siete habitaciones y capacidad para unas 90 personas, además de cocina, comedor, zona de ocio y aseos.