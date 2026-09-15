Caballero critica el aumento de las listas de espera sanitarias en Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, volvió a cargar este martes contra la gestión sanitaria de la Xunta y denunció un empeoramiento de las listas de espera en el área viguesa, tanto para pruebas diagnósticas como para operaciones y primeras consultas con especialistas.

Según los datos citados por el regidor, la demora media para someterse a una prueba diagnóstica alcanza actualmente los 118 días, frente a los 73,5 días que, aseguró, se registraban en diciembre de 2024. Esto supone, según sus cálculos, un incremento próximo al 60% en algo menos de dos años.

«Nunca hubo un resultado tan malo de la sanidad en Vigo», afirmó Caballero, que calificó de «gravísima» la situación de quienes deben esperar casi cuatro meses para realizarse una prueba que puede resultar determinante para obtener un diagnóstico.

El alcalde señaló también que la espera para una intervención quirúrgica se sitúa en 73 días, diez más que hace un año, mientras que para acceder a una primera consulta con un especialista la demora alcanza los 62 días, once más.

Críticas por la falta de sustituciones

Caballero puso asimismo el foco en la Atención Primaria y atribuyó parte de los problemas a la falta de personal y de sustituciones. Según sostuvo, la presión que soportan los profesionales sanitarios es «insoportable» y reclamó a la Xunta que aumente las plantillas y mejore su organización.

El regidor aseguró que la falta de sustituciones de médicos en los centros de salud está trasladando más pacientes a los Puntos de Atención Continuada (PAC), donde, afirmó, pueden producirse esperas de tres y cuatro horas.

Como ejemplo, apuntó que el pasado viernes el centro de salud de la calle Cuba no disponía, según sus datos, de médicos por la tarde para atender urgencias a partir de las 19.00 horas. También aseguró que cuando un facultativo está de baja puede resultar imposible obtener cita a través de la aplicación del Sergas si no existe un sustituto.

Caballero añadió que pacientes del nuevo centro de salud Olimpia Valencia están recibiendo citas para mediados de octubre y afirmó que en algunos centros las demoras para Atención Primaria superan ya el mes.

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Hasta 40 horas pendientes de una cama

Las críticas se extendieron también a la atención hospitalaria durante el verano. El alcalde aseguró haber recibido quejas de pacientes que permanecieron hasta 40 horas en Urgencias a la espera de una cama de hospitalización, después de haberse decidido ya su ingreso.