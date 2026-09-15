El BNG de Vigo exige reabrir ya la Oficina Municipal de Información a los Consumidores

El BNG de Vigo exige al gobierno municipal la reapertura inmediata de la Oficina Municipal de Información a los Consumidores (OMIC), censurando que lleve cerrada desde antes del verano, sin que se hayan ofrecido explicaciones. «Pechar e derivar este servizo e derivar a veciñanza á oficina de Sanidade é un abandono intolerábel dos dereitos da veciñanza», critica el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas.

Señalan desde el BNG que la ausencia de un servicio municipal específico de defensa de las personas consumidoras resulta especialmente grave ante los continuos abusos a los que se enfrenta la ciudadanía, «nomeadamente por parte de grandes corporacións e multinacionais». Por eso, los nacionalistas proponen, además de que se reabra ya, una transformación profunda de la OMIC «para convertela nun verdadeiro servizo público de protección, prevención e defensa dos dereitos» de los consumidores.

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Los nacionalistas plantean ampliar y descentralizar la atención presencial llevando el servicio a barrios y parroquias, crear unidades específicas sobre pobreza energética, abusos del mercado de la vivienda y fraudes digitales. También proponen activar un programa estable de educación en el consumo, crear un observatorio sobre los precios de la cesta de la compra y constituir una mesa de trabajo con el comercio local, el Instituto Galego de Consumo y las organizaciones de defensa de los consumidores.