Un amplio dispositivo policial frena el intento de suicidio de un joven en el puente de Rande

Un intento de suicidio en la autopista AP-9, en pleno puente de Rande, motivó la noche de este lunes un gran despliegue policial. Un joven de entre 19 y 20 años de edad amenazaba con tirarse al mar, pero la intervención de los servicios de emergencia, entre ellos de un negociador de la comisaría de Vigo que resultó clave, evitó que el chico, quien fue trasladado a un centro hospitalario para su valoración, se lanzase a la ría.

La alerta se recibió en torno a las 21.10 horas. Un joven amenazaba con lanzarse desde el puente en un momento en que la espesa niebla cubría toda esa zona de la autopista. Coordinados por el 112, de inmediato se activó un gran despliegue: además de varias patrullas de la Policía Nacional, hasta el punto se trasladaron los servicios sanitarios del 061, la Guardia Civil de Tráfico ya que fue necesario realizar cortes de tráfico en ese tramo de la autopista, Salvamento Marítimo y los Guardacostas. También acudió personal de Audasa.

Diálogo

En este caso, la comisaría olívica decidió además movilizar, junto al coordinador de servicios, a un negociador, un agente especializado en resolver incidentes críticos mediante el diálogo, cuya intervención resultó clave para evitar el intento de suicidio, colaborando también en este mismo sentido los sanitarios y otros agentes desplegados.