Los afectados por el Ofimático convocan dos nuevas protestas contra las expropiaciones

La Plataforma de Afectados por el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) SUB-405 Ofimático de Vigo ha convocado dos nuevas movilizaciones para los jueves 17 y 24 de septiembre con las que pretende intensificar su oposición al proceso de expropiaciones previsto en Lavadores. El colectivo hace además un llamamiento a asociaciones vecinales y sociales y al conjunto de la ciudadanía para que se sumen a las protestas.

Según los afectados, el proyecto contempla la expropiación forzosa de 226 parcelas catastrales y el derribo de 31 viviendas habitadas, dentro de un ámbito situado a escasa distancia de Plaza de España. La plataforma sostiene que la aprobación definitiva del PIA podría producirse en octubre y reclama más tiempo e información para poder defender sus intereses.

Uno de los principales puntos de conflicto es la valoración de los terrenos. El colectivo afirma que para las parcelas no edificadas se ha planteado un justiprecio inicial de 2 euros por metro cuadrado, con un máximo anunciado de 12 euros, cantidades que considera muy inferiores a las contempladas en anteriores planeamientos urbanísticos.

La plataforma también cuestiona que una parte de los terrenos expropiados pueda destinarse posteriormente a vivienda libre. Según sus cálculos, de los 2,45 millones de metros cuadrados afectados por los 14 proyectos de interés autonómico que cita en toda Galicia, unos 491.243 metros cuadrados se destinarían a promociones de vivienda libre.

Reclaman garantías para los realojos

Otra de las principales preocupaciones de los vecinos es el futuro de las familias que perderían sus viviendas. Los afectados aseguran que las 31 familias todavía no disponen de garantías por escrito sobre las condiciones de sus realojos y reclaman que las viviendas de sustitución se entreguen libres de cargas. También muestran su preocupación por los posibles costes fiscales asociados al proceso.