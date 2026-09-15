El aeropuerto de Vigo resistió por encima de los 100.000 pasajeros en agosto

Pese a una oferta más reducida con relación a los últimos años, el aeropuerto de Peinador consiguió terminar agosto, el mes de mayor demanda en términos aeroportuarios, por encima de los 100.000 pasajeros, permitiendo a la terminal viguesa mantener una ligera senda de crecimiento respecto a 2025 en el acumulado anual desde enero.

Así lo corroboran las estadísticas que ha hecho públicas este martes Aena, que reflejan que en el octavo mes del año utilizaron Peinador para sus desplazamientos un total de 101.011 personas, lo que supone un retroceso del 9,5% en la comparativa interanual, cuando pasaron por el aeropuerto 111.611 personas. La explicación es sencilla: durante los meses de verano por excelencia, la cartera de rutas regulares este 2026 ascendió a seis (Palma de Mallorca, Santander, Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife), tras caerse de la ecuación Londres, Valencia y Lanzarote.

En lo que va de 2026, por su parte, Peinador anota un total de 744.805, lo que supone un ligero incremento del 0,9% con relación a lo sucedido en el mismo período de 2025. Si el año pasado, el aeropuerto vigués conseguía rebasar la frontera del millón de viajeros al registrar más de 1,1 millones, queda por ver lo que sucederá en el presente ejercicio, una vez que tras, el cierre de la temporada alta, las cuatro rutas que operarán regularmente son las de Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, a las que se unirá durante las dos semanas centrales de Navidad una de Air Nostrum a Palma de Mallorca.

Comparativa

Vigo cerró agosto como el aeropuerto gallego que menos viajeros movilizó en agosto. A diferencia de la terminal viguesa, Alvedro registró un incremento del 4,3% en número de pasajeros, superando los 112.000. Mientras, Santiago anotó una importante bajada del 10,7% con relación a agosto de 2025, quedándose en 308.945 personas.

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En el acumulado desde enero, Lavacolla se mantiene como el aeropuerto gallego con más viajeros, por encima de los 1,5 millones y una caída interanual por encima del 30%, mientras que A Coruña cerró agosto a punto de rebasar el millón de pasajeros, manteniendo su tendencia ascendente, ahora del 14,7%, al anotar 976.597 viajeros.