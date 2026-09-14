Vigo registra la mayor tasa de ingresos con covid de Galicia tras más que duplicarse en una semana

El covid vuelve a ganar terreno en Vigo en un final de verano con temperaturas aún propias de agosto. En solo una semana, el área sanitaria ha multiplicado por 2,3 la tasa de ingresos de pacientes con este coronavirus confirmado, hasta alcanzar los 4,9 por 100.000 habitantes. Es, con los últimos datos cerrados el 6 de septiembre, la tasa más alta de Galicia.

Al mismo tiempo, las consultas en Atención Primaria se han multiplicado por 2,5 y la positividad de las pruebas ha escalado hasta el 15,8% en Vigo.

Tres indicadores que avanzan a la vez y apuntan a un repunte de la circulación del virus.

El otro dato que llama especialmente la atención aparece entre los menores de cinco años. Precisamente cuando acaba de arrancar la actividad en las escuelas infantiles —y antes de que comenzase de forma general en colegios e institutos—, este grupo registra en Galicia la mayor tasa de consultas por covid de todas las edades. Pasa de 6,6 a 15,9 consultas por 100.000 habitantes, un 141% más en siete días.

La coincidencia temporal obliga, sin embargo, a ser prudentes: el informe de Saúde Pública no analiza el efecto de la escolarización ni permite relacionar el aumento con la vuelta a las aulas. Además, los datos por edades se refieren a toda Galicia, no específicamente a Vigo.

En las consultas pediátricas, de momento, ese salto estadístico no se traduce en incidencia asistencial. Varios pediatras del área sanitaria de Vigo consultados aseguran que todavía no han observado un incremento especialmente llamativo de casos respiratorios entre los más pequeños, aunque creen que es pronto para valorar el impacto del regreso a las escuelas infantiles. «El efecto no será inmediato, pero no tardará», señalan. En estos primeros días de actividad sí destacan una mayor presencia de cuadros habituales ligados al contacto estrecho entre niños, especialmente impétigo y procesos intestinales leves.

Repunte de covid en el área sanitaria de Vigo / Hugo Barreiro

La señal epidemiológica entre los preescolares, en cualquier caso, no se limita al coronavirus. Las consultas por cualquier infección respiratoria aguda pasan en Galicia de 271,5 a 317,8 por 100.000 entre los menores de cinco años. Y la gripe experimenta un ascenso todavía más pronunciado: de 2,6 a 11,9 consultas por 100.000, alrededor de 4,5 veces más. Aun así, la actividad gripal del conjunto de Galicia permanece en nivel basal.

También crece con fuerza la hospitalización con coronavirus confirmado en ese grupo. Entre los niños de 0 a 4 años, la tasa pasa de 1,3 a 6,6 ingresos por 100.000, cinco veces el nivel de la semana anterior. Es el grupo que registra el mayor incremento, aunque la tasa más elevada sigue correspondiendo a los mayores de 80 años, con 9,4. El informe no detalla en esta tabla el número absoluto de niños hospitalizados.

Antígenos en farmacias

Hay otra señal indirecta de que los virus respiratorios están recuperando protagonismo. En las farmacias que participan en la vigilancia centinela, la dispensación de pruebas rápidas de antígenos para gripe y covid aumentó un 96,5% en solo una semana.

El indicador prácticamente se duplicó mientras la dispensación de antigripales descendía un 10,6%. No equivale a decir que se hayan duplicado los casos ni siquiera las pruebas realizadas —mide unidades dispensadas—, pero sí refleja un aumento notable de la demanda de test al final del verano. La red que utiliza Saúde Pública para este seguimiento está formada por 70 farmacias gallegas.

En Vigo, el indicador más contundente continúa estando en los hospitales. La tasa de ingresos con covid confirmado pasa de 2,1 a 4,9 por 100.000 habitantes, un 133% más. Ninguna otra área sanitaria alcanza ese nivel en la semana 36. Lugo se sitúa a continuación, con 3,7; Ourense, con 2,3; Ferrol, con 0,5; y A Coruña, con 0,2. Santiago y Pontevedra figuran con una tasa de cero esa semana.

También aumenta la demanda en Atención Primaria. Las consultas codificadas como covid en Vigo pasan de 3,8 a 9,4 por 100.000, una subida próxima al 147%. El área viguesa comparte con Pontevedra la tasa más alta de Galicia. Y la positividad acompaña esa evolución: crece del 9,5% al 15,8%. No es el porcentaje mayor de la comunidad —Pontevedra alcanza el 28,6%, Ourense el 17,5% y A Coruña el 16%—, pero la coincidencia de más consultas, más positivos y más hospitalizaciones da mayor consistencia a la señal.

El crecimiento tampoco es exclusivo de Vigo. En toda Galicia, las consultas por covid aumentan un 65,3%, de 4,9 a 8,1 por 100.000; los ingresos con confirmación microbiológica crecen un 50%, de 1,2 a 1,8; y la positividad pasa del 9% al 13,5%. Pero Saúde Pública contabiliza ingresos «con covid», no necesariamente «por covid». Se incluye a quienes presentan un positivo desde cinco días antes hasta cinco días después de ser hospitalizados, sin determinar si el virus fue la causa del ingreso.

La fotografía de la semana 36 muestra así un repunte simultáneo de varios indicadores, especialmente visible en Vigo, mientras entre los menores de cinco años aumenta la actividad respiratoria tanto por COVID como por gripe.