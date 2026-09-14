Vigo activa su programación ambiental de otoño con seis rutas, huertas y voluntariado

El Concello de Vigo pone en marcha una nueva edición de su programación medioambiental de otoño, que combinará recorridos por el entorno de la ría, actividades en las huertas urbanas, formación y jornadas de voluntariado. El programa «Camiño a Camiño» alcanza ya los 18 años de trayectoria y, según señaló este lunes el alcalde, Abel Caballero, ha reunido durante este tiempo a más de 17.000 participantes.

Uno de los principales ejes serán los recorridos medioambientales, con seis rutas por Vigo y el entorno de la ría. Las salidas se celebrarán los domingos y comenzarán el 27 de septiembre, prolongándose hasta el 1 de noviembre.

La programación busca acercar a los participantes a distintos espacios naturales próximos a la ciudad y combinar el senderismo con el conocimiento del patrimonio ambiental.

Más de 13.000 metros cuadrados de huertas

El programa continuará también en la red municipal de huertas urbanas, donde, tras la recogida de los cultivos estivales, comenzará ahora la preparación de las plantaciones de otoño.

Las actividades se desarrollan en espacios situados en Navia, Pedro Alvarado, Fontáns, Ramón Nieto, Sárdoma y Camelias, que suman en conjunto más de 13.000 metros cuadrados de superficie.

El Concello organizará además cursos básicos para quienes quieran iniciarse en el cultivo de huertos urbanos. Estas acciones formativas se celebrarán entre los días 22 y 24 de septiembre, con inscripción a través del teléfono municipal 010.

Voluntariado en A Guía y A Madroa

La tercera pata de la programación será el voluntariado medioambiental, cuyas actividades comienzan este mes.

Entre las actuaciones previstas figuran trabajos de restauración en el monte de A Guía, especialmente centrados en la eliminación de especies invasoras, así como labores de mantenimiento y limpieza de senderos y otros espacios de interés público.

El programa incorporará igualmente la colaboración en los paseos con perros del Centro Municipal de Protección Animal de A Madroa, una iniciativa destinada a favorecer el bienestar y la socialización de los animales mientras esperan una adopción.

Las actividades de voluntariado arrancan a partir del 12 de septiembre. Para poder participar será necesario realizar previamente un curso de iniciación al voluntariado ambiental y formalizar la inscripción, igualmente, a través del 010.

Caballero enmarcó todas estas actuaciones en la continuidad de un programa municipal que combina educación ambiental, actividad al aire libre y participación ciudadana, y que encara este otoño una nueva temporada después de casi dos décadas en funcionamiento.