El Puerto de Vigo avanza en la electrificación de los muelles de cruceros y contenedores

El Puerto de Vigo da otro paso en su estrategia para electrificar sus principales terminales y reducir las emisiones de los barcos durante sus escalas. La Autoridad Portuaria ha formalizado con Ghenova Ingeniería el contrato para estudiar las alternativas y redactar el proyecto de electrificación de los atraques destinados a cruceros y contenedores, por un importe de 222.490,75 euros.

La adjudicación no corresponde todavía a la ejecución de las obras, sino al diseño técnico previo de las futuras instalaciones OPS (Onshore Power Supply), los sistemas que permiten conectar los barcos a la red eléctrica terrestre mientras permanecen amarrados. Con este sistema, los buques pueden apagar los motores auxiliares que normalmente mantienen en funcionamiento durante su estancia en puerto para alimentar iluminación, refrigeración, bombas y otros servicios. El resultado es una reducción de emisiones contaminantes y también del ruido generado durante las escalas.

El concurso recibió cuatro ofertas, dos de ellas procedentes de empresas de otros países de la Unión Europea, según recoge la edición de hoy del Boletín Oficial del Estado (BOE). La propuesta técnica tuvo un peso del 50% en la valoración, frente al 45% de la oferta económica y el 5% correspondiente a otros criterios evaluables mediante fórmula. La adjudicación se produjo el pasado 12 de mayo y el contrato cuenta con financiación europea.

Tras el precedente de Bouzas

El movimiento supone extender a las otras grandes áreas de actividad portuaria el camino iniciado en la terminal Ro-Ro de Bouzas, donde Iberdrola ha desarrollado una instalación OPS destinada principalmente a los buques que transportan vehículos. El Consejo de Administración del Puerto concedió a la eléctrica a finales de 2023 una superficie de 160 metros cuadrados y otros 205 de subsuelo para construir y explotar durante 30 años el sistema de suministro energético a buques.

La infraestructura necesaria ya estaba instalada en Bouzas en 2025 y, en marzo de este año, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó el reconocimiento final de las obras ejecutadas por Iberdrola.

El proyecto nació con la previsión de que navieras como UECC y Suardiaz estuviesen entre las primeras en utilizar el suministro desde tierra. El objetivo es que los grandes car carriers puedan prescindir de sus motores auxiliares durante las operaciones de carga y descarga de vehículos.

Ahora, la intención es trasladar esa filosofía a los muelles de cruceros y a la terminal de contenedores de Guixar, dos espacios que plantean necesidades energéticas distintas y, en el caso de los grandes buques de pasajeros, especialmente elevadas.

El reto de los cruceros

La propia Autoridad Portuaria había avanzado en junio la adjudicación a Ghenova del diseño del OPS para Trasatlánticos. Carlos Botana reconoció entonces que la futura instalación requerirá una solución «imaginativa» debido a la elevada potencia que necesitan los grandes cruceros y a que esa capacidad eléctrica no está disponible actualmente en el entorno inmediato de la terminal.

El horizonte que maneja el Puerto es avanzar hacia un impacto ambiental prácticamente nulo de los barcos atracados entre 2030 y 2032, un reto especialmente relevante en los muelles de cruceros por su proximidad al centro urbano.

La formalización publicada ahora en el BOE revela además que el estudio abarcará también la terminal de contenedores, ampliando el alcance del plan inicialmente divulgado por el Puerto.

La electrificación se suma a otras actuaciones de descarbonización desplegadas en los últimos años, desde la instalación de placas fotovoltaicas —el recinto supera ya los 550 kW de potencia solar— hasta proyectos relacionados con combustibles alternativos y eficiencia energética.

La estrategia pasa, en definitiva, porque Bouzas no sea una experiencia aislada. Tras llevar la conexión eléctrica a la terminal de automóviles, el siguiente desafío será conseguir que también cruceros y portacontenedores puedan llegar a Vigo, amarrar y apagar sus motores sin dejar de tener energía a bordo.