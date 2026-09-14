Protestas en el IES de Teis por la eliminación de horas para el mantenimiento del equipo informático

El profesorado del IES de Teis se ha concentrado en la mañana de este lunes ante la «situación grave que afecta directamente al correcto desarrollo de las clases y al funcionamiento de los servicios informáticos del centro» en este nuevo curso escolar. Denuncia que la Consellería de Educación ha eliminado «por completo las horas lectivas reservadas para el soporte de la infraestructura informática docente del centro», una tarea que hasta ahora venía realizando el propio profesorado del departamento de Informática del instituto.

Como consecuencia, desde este curso, estos docentes carecen de horario asignado para ejercer como servicio técnico interno. De este modo, ante la ausencia de personal liberado para la gestión continuada de la red, servidores y equipos, pueden producirse interrupciones en la red del centro, en las plataformas internas y en los equipos de las aulas en cualquier momento, sin posibilidad de «resolución inmediata por parte del profesorado» durante la jornada escolar.

Alertan también de que se producirán «retrasos» en la gestión de usuarios y accesos a entornos virtuales de aprendizaje, mientras la configuración de laboratorios y la reparación de averías de hardware «dependerán exclusivamente del soporte técnico externo de la Consellería» , lo que «inevitablemente dilatará» los tiempos de respuesta y solución.

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Reiteran que desde ahora, el profesorado del departamento centrará su actividad «exclusivamente» en la docencia y en la preparación estrictamente pedagógica de sus módulos, quedando «imposibilitado» para atender averías técnicas generales del centro o de los departamentos. «No podremos dar clase con normalidad, trabajaremos por inercia», lamenta Ricardo Veiga, profesor de Informática del instituto de Teis.