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El PP exige a Caballero que se pronuncie sobre los casos judiciales que afectan al PSOE

Los populares cuestionan el silencio del alcalde tras su asistencia a la Ejecutiva Federal socialista y reclaman que marque distancias con dirigentes vinculados a distintas causas

Fernando González Abeijón.

Fernando González Abeijón. / FdV

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R. V.

El PP de Vigo reclamó este lunes al alcalde, Abel Caballero, que se pronuncie sobre los distintos casos judiciales que afectan o han afectado a dirigentes y personas vinculadas al PSOE. Los populares aprovecharon la asistencia del regidor a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal socialista en Madrid para exigirle que fije posición sobre estos asuntos.

El concejal popular Fernando González Abeijón acusó a Caballero de mantener silencio ante estas causas y sostuvo que el alcalde evita pronunciarse cuando se le pregunta por cuestiones relacionadas con la política nacional. «España es una cosa y Vigo otra», reprodujo el edil como una de las respuestas que, según afirmó, suele ofrecer el regidor cuando se le plantean asuntos ajenos a la esfera municipal.

Los populares vincularon además esa crítica con distintos episodios registrados en Vigo y con relaciones institucionales mantenidas en los últimos años por responsables socialistas de la ciudad. González Abeijón recordó las condenas a dos antiguos alcaldes pedáneos de Bembrive y aludió también a procedimientos judiciales relacionados con funcionarios municipales y antiguos responsables políticos.

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El edil citó asimismo la presencia de nombres posteriormente relacionados con investigaciones judiciales en libros de honor y reconocimientos institucionales de Vigo y de la Diputación de Pontevedra. A partir de estos antecedentes, el PP cuestionó la tesis de que la política viguesa pueda mantenerse completamente al margen de las polémicas que afectan al PSOE a nivel estatal.

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