El PP exige a Caballero que se pronuncie sobre los casos judiciales que afectan al PSOE

El PP de Vigo reclamó este lunes al alcalde, Abel Caballero, que se pronuncie sobre los distintos casos judiciales que afectan o han afectado a dirigentes y personas vinculadas al PSOE. Los populares aprovecharon la asistencia del regidor a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal socialista en Madrid para exigirle que fije posición sobre estos asuntos.

El concejal popular Fernando González Abeijón acusó a Caballero de mantener silencio ante estas causas y sostuvo que el alcalde evita pronunciarse cuando se le pregunta por cuestiones relacionadas con la política nacional. «España es una cosa y Vigo otra», reprodujo el edil como una de las respuestas que, según afirmó, suele ofrecer el regidor cuando se le plantean asuntos ajenos a la esfera municipal.

Los populares vincularon además esa crítica con distintos episodios registrados en Vigo y con relaciones institucionales mantenidas en los últimos años por responsables socialistas de la ciudad. González Abeijón recordó las condenas a dos antiguos alcaldes pedáneos de Bembrive y aludió también a procedimientos judiciales relacionados con funcionarios municipales y antiguos responsables políticos.

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El edil citó asimismo la presencia de nombres posteriormente relacionados con investigaciones judiciales en libros de honor y reconocimientos institucionales de Vigo y de la Diputación de Pontevedra. A partir de estos antecedentes, el PP cuestionó la tesis de que la política viguesa pueda mantenerse completamente al margen de las polémicas que afectan al PSOE a nivel estatal.