Política
El PP exige a Caballero que se pronuncie sobre los casos judiciales que afectan al PSOE
Los populares cuestionan el silencio del alcalde tras su asistencia a la Ejecutiva Federal socialista y reclaman que marque distancias con dirigentes vinculados a distintas causas
El PP de Vigo reclamó este lunes al alcalde, Abel Caballero, que se pronuncie sobre los distintos casos judiciales que afectan o han afectado a dirigentes y personas vinculadas al PSOE. Los populares aprovecharon la asistencia del regidor a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal socialista en Madrid para exigirle que fije posición sobre estos asuntos.
El concejal popular Fernando González Abeijón acusó a Caballero de mantener silencio ante estas causas y sostuvo que el alcalde evita pronunciarse cuando se le pregunta por cuestiones relacionadas con la política nacional. «España es una cosa y Vigo otra», reprodujo el edil como una de las respuestas que, según afirmó, suele ofrecer el regidor cuando se le plantean asuntos ajenos a la esfera municipal.
Los populares vincularon además esa crítica con distintos episodios registrados en Vigo y con relaciones institucionales mantenidas en los últimos años por responsables socialistas de la ciudad. González Abeijón recordó las condenas a dos antiguos alcaldes pedáneos de Bembrive y aludió también a procedimientos judiciales relacionados con funcionarios municipales y antiguos responsables políticos.
El edil citó asimismo la presencia de nombres posteriormente relacionados con investigaciones judiciales en libros de honor y reconocimientos institucionales de Vigo y de la Diputación de Pontevedra. A partir de estos antecedentes, el PP cuestionó la tesis de que la política viguesa pueda mantenerse completamente al margen de las polémicas que afectan al PSOE a nivel estatal.
- Crimen en Ponteareas: detenido un hombre por presuntamente matar a su madre octogenaria
- Una joven denuncia una agresión sexual en Vigo por parte de cinco hombres
- «El Vigo Vertical será muy importante en 2027, haremos unas rampas desde el estadio de Balaídos a la rotonda del barco en Coia»
- Un coche impacta contra un céntrico supermercado de Vigo y hiere a una empleada
- Radio Taxi Vigo traspasa toda su clientela a otra operadora por falta de liquidez y «para contener las deudas» con sus abonados
- El tripulante detenido por la narcolancha de Portugal estaba escondido en las dunas de la playa
- Kailua baja la verja tras 36 años haciendo historia en el surf gallego: «No ha sido solo una tienda, hemos hecho comunidad y familia»
- Evacuada una mujer en Cíes que tropezó dentro del camping y se dislocó la cadera