Inmuebles por 2,3 millones para retomar las subastas judiciales en Vigo

Tras un mes de agosto sin subastas judiciales activas por parte del Tribunal de Instancia de Vigo, el BOE anunciaba este lunes la próxima apertura de una subasta. Y no es un expediente cualquiera ya que sus bienes inmuebles se elevan hasta los casi 2 millones de euros.

Se trata de una subasta judicial por vía de apremio, esto es, un procedimiento de ejecución forzosa para el pago de deudas. Esta, según se esgrime en el edicto del BOE, escala a los 2,3 millones de euros de deuda. Viene dividida en siete lotes diferentes por lo que se puede pujar por cada uno de ellos de forma independiente: una vivienda adosada con planta baja y primer piso por 341.250 euros en la Urbanización San Benito (Gondomar), un segundo inmueble en la misma urbanización por 348.250 euros con inquilinos con derecho a permanencia, una tercera vivienda por 341.285 euros en el lugar de «Ameixeira» (Gondomar), un piso en Elduayen por 135.800 euros en el que sí se encuentran moradores sin derecho a permanencia, un local comercial en la calle Nuevo Vial por 201.360 euros, un segundo bajo comercial en calle Rosalía de Castro por valor de 180.390 euros y, por último, un tercer local en la Plaza de San Benito por más de 282.000 euros.

La suma total del valor de los inmuebles es de 1,8 millones de euros, cantidad similar a lo adeudado. El acreedor que reclama dichos bienes es Inversiones Marillac S.L. , con sede en Porriño. Se trata de una subasta de próxima apertura, por lo que en breves se podrá pujar por cada uno de los inmuebles. La autoridad judicial de la subasta la ejerce la plaza número 11 de la sección civil del Tribunal de Instancia de Vigo.

Terrenos millonarios

Aunque parezca mentira esta no es, ni por asomo, la única subasta millonaria que se registra en los tribunales vigueses. Es más, en el primer semestre del año pasado salieron a puja casi un centenar de bienes que suman una tasación de 40 millones de euros, duplicando, económicamente hablando, la valoración que se había alcanzado en el mismo período de 2024, un ejercicio que, al igual que el de 2023, fue bastante tibio en lo que a este tipo de procedimientos se refiere.

En el pasado 2025 se vio un cambio de tendencia. Como siempre, cuantitativamente hablando destacan las viviendas, al protagonizar la mitad de las subastas de los primeros siete meses de ese año. Pero un análisis más al detalle evidencia que hay otro tipo de propiedades que sobresalen por su valor económico. Hay más, pero un claro ejemplo se encuentra en los terrenos, que sobresalen con algunas pujas como la de un solar urbano con nave industrial incluida que salió a subasta por 3,6 millones de euros o dos fincas ubicadas en Sárdoma a la que se les dio una tasación de 2,8 millones.

Ya en 2026 salió a subasta pública un piso en Rosalía de Castro por más de un millón de euros. Tras el periodo de pujas, su venta se cerró por 686.340 euros.