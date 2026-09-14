Memoria
La hermana de Xosé Baena pide un reconocimiento de Vigo para este fusilado del franquismo
Flor Baena solicita una entrevista con Abel Caballero para reclamar un homenaje oficial de la ciudad a la memoria de su hermano
Flor Baena, hermana de Xosé Humberto Baena Alonso, uno de los últimos fusilados por el régimen franquista, ha acudido este lunes al Ayuntamiento de Vigo para solicitar una entrevista con el alcalde, Abel Caballero, con el objetivo de pedir un reconocimiento oficial de la ciudad a la memoria de su hermano.
Baena pretende que Vigo siga el ejemplo de otras instituciones que ya han homenajeado a Xosé Humberto Baena, como el Concello de Oleiros, que le dedicó una calle, o la Universidade de Santiago de Compostela, donde estudió, ha informado Amnistía Internacional en sus redes sociales.
Baena nació en Vigo en 1950 y fue ejecutado el 27 de septiembre de 1975, junto a otras cuatro personas, en las últimas ejecuciones del franquismo.
La familia mantiene desde hace décadas la lucha por rehabilitar su nombre y el pasado año consiguió que el Gobierno de España, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, anulase la condena que había desembocado en su fusilamiento.
Xosé Humberto Baena era militante antifranquista del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y fue condenado a muerte en un consejo de guerra sumarísimo por la muerte de un policía nacional, pero él siempre defendió su inocencia y su familia ha denunciado que el proceso careció de las debidas garantías y que no existían pruebas suficientes para sustentar la condena.
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