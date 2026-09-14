Un estudio de la UVigo constata que los subsidios temporales a la gasolina benefician a los hogares con mayores ingresos

El vertiginoso incremento de los precios del combustible originado por la guerra en Ucrania llevó a los gobiernos europeos a implementar medidas excepcionales que el actual conflicto entre EE UU e Irán ha obligado a recuperar en mayor o menor medida. Pero más allá del «alivio inmediato», los subsidios temporales no son la solución más adecuada. Un estudio realizado por la UVigo constata que las ayudas implantadas en España en 2022 por el Ejecutivo central «entran en conflicto con la equidad», al beneficiar a los hogares con mayores ingresos, y debilitan los incentivos para reducir las emisiones.

Entre abril y diciembre de ese año, estuvo vigente un subsidio universal de 0,20 euros por litro a los combustibles de automoción con un coste fiscal superior a los 6.000 millones de euros. La investigación realizada por Xulia González, del departamento de Economía aplicada, junto con María J. Moral, de la UNED, aborda los efectos distributivos y medioambientales de las ayudas, cuantificando tanto la incidencia fiscal como los efectos sobre las emisiones.

El trabajo se centra en la demanda de gasolina, ya que los hogares en España representan el 91% del consumo total, y en la Península, puesto que Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla tienen regímenes fiscales y tributarios diferenciados.

Trabajador en una gasolinera de Ourense. / Iñaki Osorio

A partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares, ambas expertas realizaron estimaciones a nivel de hogar de la elasticidad-precio de la gasolina, esto es, la variación en la demanda cuando el coste sube o baja. Y las combinaron con datos semanales de precios minoristas del combustible para estimar el traslado del subsidio a los consumidores.

Los resultados arrojan «una heterogeneidad considerable» entre los hogares y una elasticidad mayor en la demanda de los que tienen los menores ingresos, los más jóvenes y los residentes en zonas urbanas.

Además, la traslación del subsidio es incompleta, ya que solo el 89% se refleja en los precios minoristas. «Lo que implica que las empresas captan parte de la transferencia fiscal», indican las autoras en un artículo recientemente publicado en Economic Analysis and Policy.

Mayor beneficio para los hogares y regiones más ricas

La distribución de los beneficios es «regresiva», recayendo «desproporcionadamente» en los hogares con mayores ingresos. El cuartil de renta más baja recibe el 12,4% del subsidio total frente al 28,4% del cuartil más alto. Estos resultados no solo se deben a que las familias con menos ingresos tienen menos probabilidades de consumir gasolina, indican las autoras, sino al diseño de la política, «que vincula las transferencias directamente al uso del combustible».

También las diferencias entre regiones son considerables. Las más ricas, como Madrid y País Vasco, presentan una mayor concentración de los beneficios del subsidio entre los hogares de mayores ingresos.

Otro de los resultados relevantes del trabajo es el aumento del consumo de combustible y las emisiones de CO 2 , de forma que los hogares con mayores ingresos son responsables en mayor proporción de este incremento.

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Las investigadoras concluyen que las ayudas uniformes al combustible como instrumento de política tienen limitaciones: «Si bien ofrecen un alivio inmediato en los precios, conllevan costes fiscales considerables y pueden entrar en conflicto con objetivos distributivos y medioambientales más amplios». Y proponen instrumentos «mejor focalizados» como transferencias basadas en los ingresos, que podrían mejorar la equidad y, al mismo tiempo, mantener los «incentivos de precios para el consumo».