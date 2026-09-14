El curso arranca con 21 vacantes de profesorado sin cubrir en Vigo

Hace una semana que arrancaba el curso y en Vigo lo hacía con 900 alumnos menos que el año anterior, aunque no son solo los pupitres los que están desiertos. Porque a fecha de este lunes 14 de septiembre, los centros educativos del municipio contaban con 21 vacantes de profesorado pendientes de cubrir.

Desde finales de agosto, los centros han ido publicando las vacantes que necesitan para poder comenzar el curso con normalidad. La gran mayoría se deben a situaciones de incapacidad temporal o de permisos, fundamentalmente de bajas de maternidad y paternidad, de la persona titular de la plaza, lactancia, reducción de jornada, pertenencia a la red de dinamización empresarial, permiso por matrimonio, etc. En toda la provincia, el número de vacantes ascendía a las 73.

En la aplicación que gestiona las sustituciones de la Consellería de Educación, al mediodía de este lunes había un total de 21 vacantes sin cubrir, la mayoría de los cuerpos de secundaria y del resto de enseñanzas postobligatorias, como CIFPs o incluso Escuela Oficial de Idiomas (EOI), Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) o CMUS (Conservatorio Profesional de Música).

Así, ciclos de Formación Profesional son los que cuentan con mayor número de vacantes sin cubrir en este inicio de curso 2026/2027 para las especialidades de Soldadura (CIFP Valentín Paz Andrade), Servicios de restauración (CIFP Manuel Antonio), Procesos administrativos (IES Ricardo Mella), Mantenimiento de vehículos (CIFP Valentín Paz Andrade), Organización y gestión comercial (IES A Guía), Técnico de imagen y sonido (CIFP Audiovisual de Vigo), Fábrica e instalaciones de carpintería y mueble (CIFP Valentín Paz Andrade), Operación de procesos (CIFP Manuel Antonio) e Instalaciones electromecánicas (IES Politécnico).

En cuanto a las especialidades musicales, encontramos vacantes en el CMUS de Vigo de Piano y Percusión. También para la materia de Expresión corporal en la ESAD y las especialidades de Italiano, tres de Inglés y dos de Japonés para la EOI de Vigo y su extensión de Tui.

Por último, en los centros de Educación Secundaria había este lunes vacantes sin cubrir para Educación Física y Lingua Galega e Literatura en el IES Politécnico, Orientación en el IES do Castro, de nuevo Lingua Galega e Literatura en el IES Carlos Casares y, por úlitmo, Tecnología en el IES Santa Irene.

Máster de profesorado

Se prevé que estas plazas se vayan cubriendo poco a poco con los docentes incluidos en las listas de sustitutos e interinos de la Consellería, ya que al ser principios de curso no hay tanto problema como una vez avanzado. Y es que es frecuente que Educación tenga que abrir durante el curso listas en varias especialidades por carencia de docentes, especialmente en idiomas, también Latín y Griego, Lingua y varias especialidades singulares de FP.

Lo cierto es que esta falta de profesorado en materias muy concretas obligó a la Xunta a rebajar sus exigencias, entre ellas la posibilidad de dar clase de forma provisional sin el correspondiente máster de profesorado, título habilitante para ejercer. Así, el curso pasado para asignaturas como Latín, Griego, Portugués y Religión se abrieron listas de sustitutos sin exigir este requisito.

Y decimos de forma provisional porque Educación, en su convocatoria, especifica que el profesorado que acceda a las listas sin el requisito de formación pedagógica o máster deberá presentarlo en el plazo de dos años para poder continuar en esta bolsa de sustitutos. Es más, solo podrán acceder cuando no haya profesores suficientes que sí acrediten estar en posesión del título habilitante. «Es evidente que recibir clase de forma temporal por parte de profesorado sin el máster es una medida mucho menos gravosa para el alumnado afectado que quedar sin recibir docencia», recoge la convocatoria.