Cuatro de cada diez mujeres con parejas femeninas dicen haber sufrido violencia intragénero según un estudio de Nós Mesmas

Cuatro de cada diez mujeres que mantuvieron relaciones afectivas o sexuales con otras mujeres aseguran haber sufrido violencia intragénero en alguna de sus parejas. Es uno de los principales resultados de una investigación impulsada por la asociación Nós Mesmas, en la que participaron de forma anónima 112 mujeres adultas residentes en Galicia que estaban o habían estado en una relación lésbica.

En concreto, el 42% de las participantes afirma haber vivido este tipo de violencia, mientras que otro 14,3% responde que no está segura de ello. Las responsables del estudio, Sabela Losada, Elisabet Pérez e Irene Álvarez, advierten de que este último porcentaje no puede sumarse al primero como si se tratase de casos confirmados. Aún así, consideran significativa la existencia de un grupo de personas que tiene dificultades poner nombre a determinadas experiencias vividas dentro de sus relaciones.

La violencia intragénero es la que se produce dentro del mismo género y responde a dinámicas de poder, dominación y control. Puede incluir agresiones físicas o sexuales, pero también humillaciones, aislamiento, amenazas, control o manipulación emocional. También puede aparecer el denominado «abuso de identidad», como utilizar prejuicios lesbófobos, bifóbicos o transfóbicos contra la pareja o amenazar con revelar sin su consentimiento su orientación sexual, identidad de género o estado serológico.

Conocer e identificar

Uno de los resultados que destaca la investigación es precisamente la distancia entre conocer la violencia intragénero y ser capaz de identificarla en la propia relación. El 59,8% de las participantes asegura conocer el fenómeno y el 78,6% seleccionó correctamente su definición. Sin embargo, un 40,2% reconoce que no sabe qué es o mantiene dudas sobre el concepto.

El análisis no encontró, además, una relación estadísticamente significativa entre el conocimiento teórico de la violencia intragénero y la autoidentificación como víctima. En otras palabras, conocer qué comportamientos pueden considerarse violentos no parece suficiente para reconocerlos cuando se producen dentro de la propia pareja. Las autoras apuntan a factores como la invisibilización, la falta de referentes y el peso de una interpretación tradicional de la violencia de pareja.

El estudio parte precisamente de esa menor visibilidad. Nós Mesmas señala que la violencia dentro de las relaciones entre mujeres tiene menos presencia en campañas y recursos, lo que puede dificultar tanto la identificación de determinadas conductas como que las víctimas sepan a dónde dirigirse.

Los resultados muestran también carencias en el conocimiento de los recursos disponibles. El 24,1% de las encuestadas no sabría exactamente a donde ir o llamar. Un 48,2% conoce recursos genéricos y un 42,9%, servicios específicos dirigidos al colectivo.

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La muestra está compuesta mayoritariamente por mujeres de entre 25 y 44 años, que representan el 73,2% de las participantes. El 63,4% reside en poblaciones urbanas. En cuanto a su orientación sexual, el 49,1% se identifica como lesbiana y el 42,9% como bisexual, mientras que un 4,5% se declara pansexual. El 92% de las encuestadas son mujeres cis y el 8%, mujeres trans. El trabajo se trata de un estudio exploratorio con una muestra pequeña y no probabilística, por lo que sus resultados no pueden extrapolarse al conjunto de mujeres gallegas que mantienen relaciones con otras mujeres.