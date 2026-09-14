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El Concello de Vigo le compra a Zona Franca dos parcelas para mejorar el acceso a la playa de O Cocho

Se invertirán unos 81.000 euros en la obra

Unos jóvenes se tiran al mar en el arenal de O Cocho en una imagen de archivo.

Unos jóvenes se tiran al mar en el arenal de O Cocho en una imagen de archivo. / MARCOS CANOSA

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Europa Press

La junta de gobierno local del Concello de Vigo aprobó el pasado viernes la adquisición a Zona Franca de dos parcelas para mejorar el acceso a la playa de O Cocho, para lo que se invertirán unos 81.000 euros.

Según ha informado el alcalde, Abel Caballero, ambas están ubicadas en las inmediaciones del Museo do Mar, en Alcabre, y suman unos 2.700 metros cuadrados.

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«Queremos mejorar la accesibilidad y las dotaciones destinadas a uso público en la playa de O Cocho», ha reivindicado Caballero, indicando que la idea es eliminar los riesgos en los accesos actuales.

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