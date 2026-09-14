El Cinbio abre de nuevo sus laboratorios en la calle Príncipe de Vigo

Con el inicio del nuevo curso el Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina de la UVigo (Cinbio) vuelve a trasladar sus laboratorios al centro para que la ciencia también se puede tocar, experimentar y descubrir de cerca. La calle Príncipe acogerá este martes, entre las 16.30 y las 20.30 horas, la carpa de su programa de divulgación para todas las edades «Ciencia con C de Cinbio», una propuesta cofinanciada por la Xunta y Fondos Europeos.

«Abrimos as nosas portas e volvemos saír á rúa para encher de ciencia o centro da cidade co fin de amosar como se constrúe o coñecemento desde os nosos laboratorios e visibilizar a investigación de vangarda feita en Galicia», destaca el catedrático Miguel Correa, director del Cinbio, además de hacer hincapié en el compromiso con la divulgación y el fomento de las vocaciones científicas del centro.

A lo largo de la tarde, las científicas y científicos del grupo de Biomasa y Desarrollo Sostenible (EQ-2), con sede en el campus de Ourense, acercarán el mundo de los biomateriales y su potencial para el diseño de soluciones sostenibles con aplicaciones cosméticas, farmacéuticas, biomédicas o alimentarias. Y sus colegas del grupo CellCOM (Comunicación celular en cáncer y en enfermedades asociadas a la edad) guiarán un juego interactivo que permitirá descubrir las entrañas del ADN y su funcionamiento.

Los asistentes también podrán jugar a la ruleta científica y optar a sorteos de regalos, además de resolver los retos de una divertida gincana o participar en un taller de creación de materiales biodegradables.

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El viernes, jornada de puertas abiertas

El viernes 18, el Cinbio celebrará una jornada de puertas abiertas para recibir en sus laboratorios a unas 80 personas que, previa inscripción, participarán en una visita guiada de aproximadamente tres horas para descubrir los proyectos que se desarrollan actualmente y participar en actividades experimentales.