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Meteorología

El calor de la marmota: las altas temperaturas se mantienen hasta final de mes en Vigo

Aunque las máximas bajarán ligeramente según avance la semana, el fin de semana se prevé que vuelvan a alcanzar los 30 grados

Vecinos paseando, sombrilla en mano, con las luces navideñas colgadas.

Vecinos paseando, sombrilla en mano, con las luces navideñas colgadas. / Marta G. Brea

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Patricia Casteleiro

Patricia Casteleiro

Vigo

En las calles de esta ciudad se da una extraña paradoja. Mientras que los termómetros marcaron hoy máximas de 31 grados, las luces navideñas ya cuelgan en algunas calles céntricas. Es probable que muchos deseen un clima navideño, pero lo mejor es tener paciencia. Aún hay calor para rato.

No será, sin embargo, tan alto como esta jornada, cuando la ciudad olívica alcanzó los 31 grados. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las máximas perderán algo de intensidad a partir de este martes, cuando los termómetros se moverán entre los 17 y los 28 grados. El descenso continuará el miércoles, con una máxima de 27, y se dejará notar también durante las noches: para el jueves se esperan apenas 15 grados de mínima. El viento del norte contribuirá además a refrescar el ambiente, con rachas que podrían alcanzar los 40 o 45 kilómetros por hora entre el martes y el miércoles.

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A medio plazo, nada va a cambiar en exceso. AEMET no contempla precipitaciones durante los próximos días y mantiene máximas de 27 grados tanto para el miércoles como para el jueves. El viernes, lejos de continuar el descenso, la temperatura volvería a subir hasta los 29 grados. El cielo tampoco dará demasiadas pistas de un cambio de estación: la previsión apunta a jornadas poco nubosas y secas.

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