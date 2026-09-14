El BNG exige actuaciones al Gobierno local ante los incumplimientos laborales de la contrata de zonas verdes

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) exige actuaciones al Gobierno local ante los incumplimientos laborales denunciados en la empresa concesionaria de mantenimiento de zonas verdes de Vigo. Su portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, reclama iniciar una investigación y garantías del Concello para que se respete el convenio tras mantener una reunión con representantes sindicales.

Igrexas asegura que la UTE Acciona-Mantén, participada por Civis Global, vulnera los acuerdos laborales haciendo contrataciones en nuevas vacantes sin respetar las listas. Y considera de «enorme gravidade» que la empresa margine al personal a tiempo parcial con turno de tarde en el acceso a plazas indefinidas, pese a estar pactado en mediación laboral.

Igrexas señala que el Concello de Vigo, como titular del servicio, tiene la obligación legal de velar por el cumplimiento de los derechos laborales, como se recoge en los artículos 201 e 211 de la Ley de Contratos del Sector Público. Por este motivo, exige que el Goberno local investigue los incumplimientos y estudie la adopción de sanciones contra la empresa llegando, si procede, a resolver el contrato. «As condicións laborais son esenciais na execución do servizo público», afirma.

El portavoz municipal del BNG criticó en este sentido la «permanente política de barra libre» del Gobierno de Abel Caballero con las grandes contratas privadas, que representan 2 de cada 2 euros del gasto del Concello. «Non podemos tolerar que se traduza na continuada vulneración de dereitos laborais», defiende.

Sobre el servicio, recuerda que la concesionaria de mantenimiento de zonas verdes acaba de recibir una nueva licitación por valor próximo a los 70 millones de euros para los próximos cinco años. Un contrato en el que, critica, el propio Gobierno local «presumiu» recientemente de mejoras relativas a los trabajadores y trabajadoras.

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Aspectos «moi escuros» en la gestión

Igrexas avanzó también que el BNG dispone de información que apunta a «aspectos moi escuros e irregularidades» en la gestión del servicio por parte de la UTE Acciona-Mantén que, de corroborarse, supondrían «abertas ilegalidades». En este sentido, el Bloque está realizando una «fiscalización moi estrita e en profundidade» para la que solicitará una importante cantidad de información y documentación a los servicios municipales ante la «inacción cómplice de Goberno de Caballero, que sempre prefire ollar para outro lado».