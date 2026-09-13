«El Vigo Vertical será muy importante en 2027, haremos unas rampas desde el estadio de Balaídos a la rotonda del barco en Coia»

El alcalde, Abel Caballero (Ponteareas, 1946) cumplirá dos décadas al frente del Concello en junio y asegura tener cuerda para rato. Convencido de que mejorará sus resultados en mayo, insiste en que el futuro de Peinador pasa por una implicación económica a partes iguales de Diputación de Pontevedra y Xunta, da por seguro ser sede del Mundial 2030 y desvela las principales inversiones en su cabeza para los próximos años, al dar por hecho que reforzará su ya amplísima mayoría absoluta.

¿Tienen ya definido el presupuesto de 2027?

Subirá por encima del 10%, será el más alto de la historia superando los 365 millones.

¿Qué quieren hacer con todo ese dinero?

Será muy importante el Vigo Vertical, una revolución que copian el mundo. La semana que viene licitamos las rampas de Gran Vía entre Gerona y Tarragona y, poco tiempo después, hasta Illas Baleares. Deberían estar las dos acabadas a principios de 2028.

¿Se harán a la vez?

Sí, van a coincidir, 20 millones de golpe. Y será muy rápido porque elegimos el modelo de rampas en el bulevar manteniendo la estructura de los árboles. Para más tarde quedará la fase más pegada a Praza de América, porque la Xunta nos va a dar la lata como ya intentó en el otro lado. Se va a ir más rápido desde Praza de América a Praza de España en rampas que en autobús.

¿Hay más objetivos del Vigo Vertical?

Vamos a hacer unas rampas desde Balaídos a la rotonda del barco de Coia, en Manuel de Castro y Martín Echegaray, la calle con más pendiente de Vigo. También estamos trabajando en unir García Barbón y Travesía de Vigo desde Isaac Peral y la que irá desde la Vía Verde al Parque Matías. Después, queda el tramo urbano de la AP-9, en el que haremos zonas cubiertas estilo Vialia y conectaremos ambas partes con ascensores.

Mucha gente se queja del mantenimiento de los elementos mecánicos.

Aprendimos de eso y contratamos una empresa. Pero no solo es mantenimiento, otra parte es vandalismo.

¿Se ha avanzado con el Vigo Arena?

Sin parar. Será enterrado y con una plaza en la cubierta, algo maravillosos y un modelo de sostenibilidad. Zona Franca está apurando y en cuanto esté, nos cede el suelo y lo sacamos a concurso.

¿En 2027? ¿Con qué modelo?

Deberíamos poder licitarlo el año que viene, sí. La empresa que gane el concurso hará la obra y lo gestionará. Convertirá Vigo en un lugar de atracción dentro de un área que coge Galicia, Asturias, León, Zamora y el norte de Portugal.

¿Veremos al fin obras para prolongar el túnel de Elduayen?

Estamos con el proyecto constructivo, que es complejo porque hay que salvar la muralla e ir por dos zonas distintas. Va lento porque nos lo pararon cinco años para acabar haciendo lo que decíamos. La Xunta hizo una propuesta de pago, que no es lo que debía, pero no está mal. Y además hay un desarrollo maravilloso que es Barrio do Cura, que permitirá prolongar Paseo de Alfonso. Torrecedeira tendrá por fin una salida.

¿Empezará en 2027?

A finales de 2027 debería estar en obras.

¿Y el túnel de Beiramar?

Es imprescindible, una obligación que tiene la Xunta, el Puerto y el Gobierno de España. Y estará el Concello también. La prioridad es Elduayen, pero sí que los convoco a que nos pongamos con Beiramar, con el anteproyecto, discutir de qué forma. Hay que hacer la tramitación para que cuando terminemos Elduayen, acometamos Beiramar. Pero no veo disposición de la Xunta.

Le iba a preguntar por La Panificadora. No termina de desatascarse y el ámbito está cada vez peor.

Va todo junto. Estamos a punto ya con el tema de las expropiaciones para meter grúas lo antes posible, unido a la reforma de Praza do Rei.

Me voy a la «guerra del agua». ¿La única solución es otra presa?

Es la que acordamos y como es algo que va a tardar, hay que empezar ya. Exactamente, no puedes vivir así. Y la Xunta pone el ojo en el 2070, se están riendo de nosotros. ¿Quién le da el agua a Baiona? Vigo, ya puede decir la Xunta lo que quiera. Si se agota Zamáns, se quedan sin agua.

¿Llegará el otoñó, lloverá y nos olvidaremos hasta el año que viene?

Es que yo quiero resolver el problema de todos, no solo Vigo. ¿Sabe lo que hicimos para garantizar agua a Baiona? Llevamos desde julio trabajando para que todo Vigo se abastezca de Eiras para ahorrar en Zamáns y que la tengan Nigrán y Baiona. Y estoy encantado de hacerlo, así se lo quiero decir a Baiona.

No sentó muy bien la frase de que podía cortarle el grifo a Baiona cuando quisiera.

Era una metáfora. ¿Cómo voy a hacer eso si llevo dos meses garantizando el agua? Que alguien me diga una sola cosa que hace la Xunta por Baiona.

Mucha gente no entiende como después de llover tanto en invierno, estamos así.

La presa de Eiras, al lado de una de Extremadura, es una piscina. Agua hay, hace falta embalsarla y por eso hay que empezar ya la tramitación. Si tienes que montar una empresa y te gusta Vigo, la Xunta le dice de repente que no le garantiza el agua y eso asusta y no vienen. Tengo alguna duda sobre alguna empresa que se fue para Ferrol y si le dijeron que no había agua en Vigo.

¿SAIC?

No quiero especificar. Esa empresa vio esta zona del Gran Vigo. A lo mejor le dijeron que no había agua.

¿Es una sospecha o lo sabe?

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Me llama la atención que venga una empresa de un tamaño razonable y no avisen al Ayuntamiento.