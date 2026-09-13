El Puerto de Vigo busca nuevos perfiles para modernizarse en innovación y análisis de datos

La Autoridad Portuaria de Vigo está dando un giro en la renovación de su plantilla con la incorporación de nuevos perfiles profesionales, algunos pensados para modernizarse. Buscan reforzar áreas como la innovación, el ámbito social o el análisis de datos. El organismo mantiene actualmente en distintas fases hasta cinco procesos de selección.

Se trata de las plazas de responsable de Innovación, técnico de Facturación, técnico de Comunicación e Imagen, asistente de Dirección y la Jefatura del Departamento de Explotación. Los procesos no fueron convocados simultáneamente, pero todos continúan todavía sin resolver definitivamente y avanzaron prácticamente a la vez durante los últimos días.

Desde la entidad explican que esta renovación responde a dos circunstancias. Parte de las plazas están destinadas a cubrir las vacantes generadas por jubilaciones, mientras que otras corresponden a puestos de nueva creación.

En este último grupo, el objetivo es incorporar a la organización competencias que hasta ahora tenían menor presencia. Fuentes del Puerto señalan que se buscan «perfiles nuevos, en muchos casos para introducir conceptos de innovación, social o análisis de datos», en consonancia con el nuevo marco estratégico de Puertos del Estado.

Las ofertas presentan importantes diferencias tanto en sus funciones como en sus retribuciones. La mayor remuneración corresponde a la Jefatura del Departamento de Explotación, cuyas bases establecen 55.104,70 euros brutos anuales, a los que se suma una retribución variable. El puesto implica responsabilidades sobre la operativa portuaria, el uso de las instalaciones, la seguridad, los tráficos y diferentes aspectos relacionados con la actividad de las empresas que operan en el recinto.

El puesto de responsable de Innovación se sitúa en un escalón salarial inferior, pero representa especialmente el cambio de perfil que busca la Autoridad Portuaria. Entre sus funciones figuran el desarrollo de proyectos de I+D+i, la búsqueda y gestión de financiación pública y fondos europeos, la participación en proyectos de sostenibilidad, eficiencia energética y digitalización y la colaboración con universidades y empresas. Los otros tres procesos se sitúan en una franja salarial próxima a los 25.000 euros.

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Los cinco procedimientos se encuentran todavía abiertos desde el punto de vista selectivo y no consta aún la contratación definitiva de los candidatos. Sin embargo, se encuentran en momentos diferentes. Comunicación e Imagen es uno de los más avanzados, después de haberse publicado la valoración provisional de méritos, mientras que otros, como Innovación, Facturación o Asistencia de Dirección, continúan con distintas pruebas del proceso de selección.