«No parece que haya desgaste, sino todo lo contrario. Si hoy hubiera elecciones, mejoraría resultados. La gente vota en clave Vigo»

¿Sigue notando apoyo en la calle?

Absolutamente, el apoyo es inmenso, no sois conscientes.

¿No percibe desgaste?

Todo lo contrario, hay un reforzamiento. Si hoy hubiera elecciones, tendría un mejor resultado que en 2019.

¿Y no ve riesgos de que mucha gente se vaya a la abstención?

En los tres últimos mandatos sacamos 17, 20 y 19 concejales. No parece que haya desgaste, sino todo lo contrario. La gente, en las municipales, vota en clave ciudad.

¿Y no le preocupa el contexto estatal y un efecto contagioso?

Nada.

¿Cuándo quiere las Generales?

Tengo un criterio político, las elecciones deben hacerse cuando tocan.

¿Ve posible recuperar el gobierno de la Diputación?

La vamos a recuperar. Todo este ruido del PP, lo de los aviones, las mentiras es porque saben que la tienen perdida. Vamos a subir en Vigo y solo un diputado más ya la gana. Y además el PP tiene agujeros en más sitios. Los únicos que se desgastan aquí continuamente son los de la oposición, son una calamidad que solo obedecen órdenes porque, si no, no los llevan en las listas.

¿Y usted tiene total libertad?

Absoluta libertad. Yo le sumo a mi partido cifras incalculables.

¿Se ve por encima de las siglas del PSOE?

No diría por encima, pero cuando la gente vota en municipales, me votan a mí, tengo un voto muy por encima del PSOE, le puedo sacar 25 o 30 puntos, es algo constatable.

¿Pero no le preocupan los casos de corrupción? ¿Lo del exministro Ábalos?

España es una cosa y Vigo otra, la gente lo sabe perfectamente,

¿Se plantea recuperar a David Regades para el Concello?

David está muy bien donde está, haciendo un trabajo extraordinario y consiguiendo que Zona Franca sea el gran líder económico del área. Estamos viviendo el mejor momento económico de la ciudad, convirtiéndonos en una urbe tecnológica sumando cosas a las que ya teníamos. Va a ir a más.

¿Le vale el acuerdo para descentralizar Medicina?

Eso no es nada. ¿Cuántos estudiantes mandan a Vigo? 36, es un escándalo. Debemos tener una facultad de Medicina, es irrenunciable.

¿Esta en esa línea de reclamar la nueva rectora?

Entiendo que sí, yo le dije que la seguía demandando y ella lo dijo en campaña. Somos la única gran ciudad de España sin ella.

Sin Medicina, AVE directo, autovía. Se repite en muchos terrenos.

Es por la vieja cultura, que nos ladearon y por eso es tan importante dar peleas ahora. Hay que entender la importancia de decir lo que necesitamos y plantarnos en lo que deben darnos y no decir que no pasa nada si no es así. Eso cambió.

Eso muchas veces se tilda peyorativamente de localismo.

Para el PP, el no localismo es decir a la Xunta sí bwana siempre, que no se preocupen y que todo vaya para Santiago y A Coruña. Si yo llego a estar de alcalde, el reparto institucional de Galicia sería distinto, Vigo tendría parte de las grandes instituciones. No se hizo porque Vigo se quedó callado, igual que con el AVE. Si lo hacen conmigo de alcalde, saco a la gente a la calle en dos minutos. La clase política de Vigo fue, en general, endeble, de quedarse callada porque sus jefes de Santiago mandaban.

¿Faltaba autoestima?

Ahora la tenemos, se generó por primera vez en la historia el orgullo de ser de Vigo. Nos dimos cuenta de lo que somos. Cambió eso de que Vigo no es bonita, es hermosísima, una ciudad llena de color, ese fue el trabajo de Abel Caballero. Y la batalla continúa.

¿Está contento con el Gobierno central?

Si un Gobierno nos dice sí a todo, ¿cómo no lo voy a estar? Nos dio más de 100 millones en fondos europeos, hablo directamente con los ministros, conseguí el juzgado que habían quitado.

Pero una batalla pendiente son las infraestructuras estatales. ¿No va muy lenta la tramitación del túnel de la A-52?

No, hubo un montón de alegaciones y se necesita tiempo. Aunque la mayor parte sean fotocopias, hay que contestar una a una. Y también estudiando cuáles son técnicas y se pueden adaptar.

¿Cuándo veremos avances?

Deje estar. Si hacen el trabajo mal, alguien recurre y se para. No podemos seguir tolerando un accidente al día y miles de heridos. Yo mismo estuve a punto el otro día. Pero hay que hacer preguntas. ¿Por qué Xunta, Feijóo, la Confederación de Empresarios dicen que no? No hay quien la pare, salvo que el PP gane las elecciones, porque en ese caso estoy seguro de que Feijóo la para.

La salida sur, Cerdedo. Hay muchos deberes por parte del Gobierno.

Están en marcha, pero los tiempos son largos y sabemos qué pasó, que Aznar nos dejó sin AVE por Cerdedo y Rajoy lo paró, dejaron caducar la DIA y ahora es complejísimo. El Gobierno me dejó elegir las fechas y las apuré al máximo, en marzo tienen que exponerlo al público y tengo el compromiso del ministro.

Hace tiempo que no se deja caer por aquí Óscar Puente.

Yo lo veo todos los lunes.

Pero hablo de una visita oficial. No estaría de más.

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Somos muy amigos, todo lo hablo con él y me dice que sí a todo. Pedí reducciones de tiempo eliminando paradas y dijo que sí. ¿Quién protestó y no defendió Vigo? Rueda. Se lo recordaré toda su vida política.