La noche en que Vigo volvió a ser la capital de su propia Movida

Vigo volvió este sábado a mirarse en uno de sus espejos favoritos: el de una ciudad irreverente, musical y capaz de construir una identidad propia a golpe de guitarras. El muelle de Trasatlánticos reunió en una misma noche a Golpes Bajos, Semen Up o Killer Barbies, bandas separadas por estilos y generaciones pero unidas por haber convertido el nombre de Vigo en una referencia mucho más allá de Galicia.

La jornada dedicada a la Movida Viguesa dentro del ciclo Son & Mar tuvo mucho de reencuentro, pero evitó quedarse únicamente en la nostalgia. Sobre el escenario fueron apareciendo canciones que pertenecen ya a distintas capas de la memoria musical de la ciudad: la sofisticación oscura de Golpes Bajos, la provocación festiva de Semen Up o el punk-rock eléctrico con el que Killer Barbies proyectó Vigo internacionalmente durante los años noventa. El cartel incluía también a Miguel Costas, excomponente de Siniestro Total, y a Stoned at Pompeii, representante de generaciones posteriores, en una propuesta concebida precisamente como un recorrido por varias décadas de música hecha en Vigo.

Pero buena parte del peso emocional de la noche descansaba sobre Golpes Bajos. La formación creada por Germán Coppini y Teo Cardalda dejó algunas de las composiciones más reconocibles de la nueva ola española de los ochenta y este sábado su repertorio volvió a sonar en la ciudad en forma de homenaje. La organización había preparado además una participación especial de músicos vinculados de una u otra manera a aquella escena, entre ellos Antón Reixa, Miguel Costas, Silvia Superstar, Alberto Comesaña, Mercedes Ferrer y Tony Lomba.

El concierto permitió comprobar hasta qué punto canciones nacidas hace más de cuatro décadas continúan formando parte del imaginario colectivo vigués. Golpes Bajos representó en su momento una vertiente distinta de aquella explosión creativa: menos gamberra que otras bandas de la ciudad, más sofisticada y melancólica, pero igualmente decisiva para colocar a Vigo en el mapa de la música española.

En el extremo más descarado apareció Semen Up, otra de las bandas imprescindibles para entender aquella época. Su repertorio conserva intacta la combinación de humor, provocación y hedonismo que convirtió al grupo en uno de los nombres más reconocibles de la escena local. Su presencia sobre el escenario devolvió por unos minutos el espíritu de unos años en los que los bares, salas y locales de ensayo vigueses funcionaban como pequeños laboratorios culturales.

Semen up sobre el escenario. / Jose Lores

Y después llegó otra generación.

Killer Barbies pertenece ya al Vigo musical de los años noventa, cuando la etiqueta de la Movida había quedado atrás pero la ciudad seguía exportando bandas con personalidad propia. Liderada por Silvia Superstar, la formación convirtió el punk, el garaje y una estética deliberadamente provocadora en una propuesta capaz de cruzar fronteras y hacerse habitual en escenarios europeos.

Su actuación sirvió también para recordar que la historia musical viguesa no terminó en los años ochenta. Killer Barbies heredó parte de aquella actitud —la voluntad de hacer las cosas a su manera y desde una ciudad alejada de los grandes centros de la industria musical— y la trasladó a una década distinta.

Ese diálogo entre generaciones fue precisamente una de las claves de la noche. Golpes Bajos y Semen Up evocaban el momento en el que Vigo se convirtió casi accidentalmente en uno de los centros creativos del país; Killer Barbies recordaba que aquella energía tuvo continuidad.

Son & Mar había presentado esta jornada como una recuperación del espíritu creativo de los años ochenta y noventa y el resultado fue algo parecido a una fotografía sonora de varias generaciones de la ciudad. Porque aquella llamada Movida Viguesa nunca fue exactamente un movimiento organizado. No hubo manifiesto ni una estética única. Hubo bandas muy diferentes, bares, salas, artistas y una generación que coincidió en una ciudad industrial que comenzaba a descubrir nuevas formas de expresarse.

Más de cuarenta años después, muchas de aquellas canciones siguen funcionando como una contraseña colectiva.

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