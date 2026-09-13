Los matricidios y los problemas psiquiátricos, un patrón que se repite de forma alarmante desde 2024

Un denominador común de un buen número de crímenes ocurridos desde 2024 en Vigo, su área y el resto de la provincia de Pontevedra son los trastornos mentales. Uno de los datos que ha trascendido del caso de este domingo de Ponteareas es que el detenido fue trasladado en un primer momento a la Unidad de Psiquiatría del Hospital Álvaro Cunqueiro. A la espera de que se aclaren las circunstancias, lo cierto es que esta cuestión está teniendo enorme peso en homicidios consumados o en grado de tentativa investigados en los últimos dos años, lo que levanta todas las alarmas. Además, hay un patrón criminal que se está repitiendo con gran frecuencia, el del matricidio.

El crimen de Lavadores de Vigo es uno de los casos en los que se constató que los trastornos mentales fueron la causa del suceso. El sexagenario acusado de matar en abril de 2024 a la hermana que se encargaba de su cuidado estaba diagnosticado de esquizofrenia paranoide y, de hecho, la Fiscalía ha pedido que se le aplique una eximente completa por alteración psíquica y que se le impongan 20 años de internamiento en un centro psiquiátrico. Tutelado por la FUNGA, cuando apuñaló a su hermana debido a un brote psicótico llevaba meses sin tomar la medicación.

Desde ese caso se han sucedido otros. En septiembre de aquel mismo año un joven de 20 años acuchilló supuestamente a su madre, María Irene Rodríguez Gil, de 60 años, en As Neves. El chico recibía tratamiento psiquiátrico por una enfermedad mental. Precisamente acababa de acudir con su madre a una cita psiquiátrica, solicitada por ella un día antes, porque el joven le había manifestado que «escuchaba voces en su cabeza».

Una paliza mortal

En enero de 2025 Rita Gómez, una mujer vecina del municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, murió a consecuencia de la paliza que supuestamente le había propinado su hijo de 46 años. Tras el ataque, el hombre fue derivado a la Unidad de Psiquiatría del Hospital Provincial de Pontevedra. A raíz de esos hechos, ya entonces el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, mostraba su preocupación por la violencia vinculada a enfermedades psiquiátricas, anunciando que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenían «el foco puesto en un problema que no es fácil de resolver». Argumentó entonces que en la búsqueda de esas posibles soluciones debería intervenir también la Consellería de Sanidade ya que «estamos hablando de salud pública» y «las enfermedades psiquiátricas deben ser atendidas por el sistema sanitario público».

En enero de 2025 también hubo otro grave caso en Mos. Un joven de 28 años fue trasladado a la Unidad de Psiquiatría del Álvaro Cunqueiro por agredir y quemar presuntamente a su madre debido a una descompensación psicótica de la enfermedad mental que tenía diagnosticada: deliraba con que Dios y su abuela fallecida le «instigaron» a atacarla. La septuagenaria sufrió graves quemaduras. Este caso acabó siendo archivado por el juzgado porque tanto la víctima como su hijo optaron por no declarar: ante la ausencia de testigos y la renuncia de la mujer, se decretó el sobreseimiento.

En ese mismo 2025 hubo otro matricidio en Vilagarcía de Arousa, sin que trascendiese si en este caso había alguna cuestión de salud mental. Sí la hubo en otros homicidios en los que, al contrario de los casos citados hasta ahora, no había vínculo familiar, como el crimen de la trabajadora del SAF de Porriño. Se investiga también esta cuestión, la psiquiátrica, en el crimen de la maleta de Vigo supuestamente cometido por José Manuel Durán González «O Chioleiro».