La magia de Harry Potter, un cumple sorpresa, 20 años de paladas y un cocido en pleno verano

En esta nueva entrega de 'Vive Vigo' nos damos una vuelta por el cine, para después celebrar la historia de un club deportivo. También brindaremos y bailaremos con Chus por sus 52 años, para terminar con un señor cocido bajo el sol de Borreiros. Todo un viaje sabroso, divertido y mágico.

Los Amigos de la Ciencia Ficción viajan al universo de Harry Potter

El universo de Harry Potter volvió a cobrar vida en Vigo con motivo del reestreno de Harry Potter y la piedra filosofal, que regresó a la gran pantalla para celebrar el 25 aniversario de su estreno. Los cines del Centro Comercial Gran Vía contaron para la ocasión con la participación de la asociación Amigos de la Ciencia Ficción, invitada a animar una sesión muy especial.

Los Amigos de la Ciencia Ficción de Vigo en el reestreno de 'Harry Poter y la piedra filosofal' / Cedida

Sus integrantes acudieron caracterizados como algunos de los personajes más reconocibles de la saga y recibieron a los espectadores en un photocall que convirtió por unas horas el cine vigués en una pequeña extensión de Hogwarts. Varitas, capas, túnicas y sombreros acompañaron a los asistentes antes de entrar en la sala.

Los Amigos de la Ciencia Ficción de Vigo en el reestreno de 'Harry Poter y la piedra filosofal' / Cedida

Uno de los momentos más divertidos fue la ceremonia del Sombrero Seleccionador, en la que los espectadores pudieron descubrir a qué casa de Hogwarts pertenecían: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw o Hufflepuff. Una forma diferente de celebrar el regreso a los cines de una película que, un cuarto de siglo después, continúa reuniendo a distintas generaciones de seguidores.

El Club Kayak Vigo celebra 20 años de deporte y convivencia en Bouzas

El Club Kayak Vigo celebró sus 20 años de trayectoria con una jornada de convivencia que reunió a socios, deportistas y familias. Dos décadas ligadas al piragüismo de aguas tranquilas y al kayak de mar, con la playa de O Adro, en Bouzas, como principal escenario de su actividad deportiva.

Miembros del club Kayak. / Cedida

El aniversario sirvió también para recordar a todas las personas que han formado parte de la historia del club y han contribuido a consolidar un proyecto marcado desde sus inicios por su carácter familiar.

La entidad quiso reconocer especialmente la labor de su presidente, Emilio López Saavedra, también entrenador de kayak de mar y pieza fundamental en el crecimiento del club durante estas dos décadas. Asimismo, destacó el trabajo de su actual entrenador, Jovino González Comesaña, figura de amplia experiencia y reconocido prestigio dentro del piragüismo español.

Momentos de la celebración. / Cedida

Tras veinte años de actividad, el Club Kayak Vigo afronta una nueva etapa manteniendo su apuesta por el deporte, la formación de sus deportistas y la convivencia entre las personas que forman parte de la entidad.

Chus celebra un cumpleaños sorpresa rodeada de familia y amigos

Chus Rodríguez celebró sus 52 años con una fiesta que difícilmente olvidará. Su marido, Marcos, consiguió llevarla hasta la discoteca Point, en la Praza de Compostela, con la excusa de salir a tomar algo por el centro. Al llegar al local, la sorpresa fue enorme: allí la esperaban cerca de 40 amigos y familiares para celebrar con ella su cumpleaños.

En la imagen, Chus Rodríguez, en el centro, junto a su marido, Marcos, y sus hijas Carla y Sandra, durante la celebración. / Cedida

Chus no pudo contener la emoción al descubrir a todos los invitados y, especialmente, al encontrarse con sus hijas, con las que no contaba ese día, y con parte de su familia llegada desde Negreira, encabezada por su sobrino Diego.

La celebración, organizada con la colaboración de Juan Costas, propietario de Point, contó con un cuidado catering servido por el restaurante As Cunchas y con la música de un DJ, que animó la fiesta durante toda la noche y mantuvo a los invitados bailando hasta altas horas de la madrugada.

En las imágenes, distintos momentos de la fiesta y Chus Rodríguez junto a familiares y amigos durante la celebración. / Cedidas

Tampoco faltaron los regalos. Chus recibió numerosos detalles, entre ellos una pulsera y varios vestidos, que acogió con especial ilusión. Entre sorpresas, música, baile y la compañía de sus seres queridos, la cumpleañera disfrutó de una noche llena de emociones y buenos momentos en la que familiares y amigos celebraron juntos sus 52 años.

Cocido en Borreiros para despedir el verano

La celebración de la Virxe da Xunqueira tiene desde hace más de 20 años una cita imprescindible para este grupo de amigos en Borreiros: el cocido que prepara Carmen Pereira. Una tradición que, como bromea Juan Iglesias, todavía no saben si sirve para despedir el verano o dar la bienvenida al invierno.

Los comensales del cocido por la Virxe da Xunqueira. / Cedida

Este año fueron una veintena a la mesa, entre ellos Tete Bermúdez, María Romero, José Carpintero, Fernando Lodeiro, Kiko y Beti. Y para rematar el festín, productos de temporada: higos, feixoas y tarta de manzana.