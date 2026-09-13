Luisa Sánchez pide colaboración institucional para afrontar el sinhogarismo en Vigo
Sánchez apuesta por un enfoque transversal para resolver las carencias en alojamiento y sanidad que sufren los colectivos en riesgo de exclusión social
La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, reclamó mayor colaboración institucional para abordar la situación de las personas sin hogar en la ciudad y avanzar hacia soluciones que favorezcan su reintegración social.
Sánchez mantuvo un encuentro con el activista Juan Carollo, personas en riesgo de exclusión social y otras que han conseguido superar esta situación, en el que también participaron los concejales Fernando González Abeijón y Daniel Benavides.
Durante la reunión, los asistentes trasladaron las principales dificultades que afrontan en su día a día, especialmente para cubrir necesidades básicas como el alojamiento, la alimentación, la higiene y la atención sanitaria, así como para acceder a las distintas ayudas y recursos disponibles.
La presidenta del PP vigués recordó que el Concello de Vigo tiene las competencias en materia de emergencia social y defendió la necesidad de afrontar esta problemática desde una perspectiva transversal. Sánchez incidió en que la coordinación y colaboración entre las distintas instituciones debe tener como objetivo no solo atender las necesidades más inmediatas, sino también facilitar oportunidades y herramientas que permitan a estas personas avanzar hacia su plena reintegración social.
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