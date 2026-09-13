Las Islas Cíes despiden temporada con el cartel de completo y tras 242.170 visitantes

Las Islas Cíes son la joya de Vigo, su gran atractivo turístico en el estío. Tras tres meses con miles de visitantes, se disponen a «echar el cierre». El lunes es el último día en el que estará permitido hacer noche en el archipiélago y desde el martes solo se podrá acudir con visitas guiadas.

Desde el inicio de la temporada y hasta agosto, según las cifras que maneja la Consellería de Medio Ambiente, se registraron alrededor de 250.000 visitantes. Faltan por sumar los de septiembre, que se calcula que puedan ser otros 15.000. Tres de cada cuatro personas que visitan el conjunto del Parque Nacional Islas Atlánticas lo hacen en Cíes.

Ayer la zona del Náutico estaba a rebosar de turistas: muchos sabían que era la última oportunidad, otros acertaron con la fecha de forma casual. El tiempo acompañaba a la ocasión. Para ambos días del fin de semana los termómetros van a superar los 32 grados, con noches tropicales a más de 20.

Las altas temperaturas van a continuar la próxima semana y desde Mar de Ons indican que hay una demanda alta para las visitas educativas, la única modalidad en la que navegar hasta Cíes en temporada baja.

Desde el camping indicaron que no había más huecos, solo para el domingo y el lunes por la «vuelta a la rutina». La gran mayoría de las reservas las hicieron portugueses y viajeros del norte, también de otras zonas de Galicia. Aunque desde la naviera añaden que cada vez son más los ingleses e italianos que descubren el archipiélago. En la fila para embarcar, una pareja de Santiago celebraba las buenas condiciones meteorológicas, que en otras ocasiones no pudieron disfrutar. Junto a ellos había quien aprovechaba para comprar gafas y sombreros en los puestos, la actividad era frenética y de fondo sonaban las Killer Barbies (que estaban probando sonido para el concierto de la noche de la Movida).

Tres amigos de Asturias acudían por primera vez guiados por un cuarto, que recordaba haber estado con sus padres en la infancia. Delante, en la cola, una familia portuguesa esperaba con los billetes en el móvil, «venimos todos los años, es un paraíso al lado de casa».

Amigos, familias y hasta una despedida de soltera, actividad que se puso de moda en los últimos años en las islas. Es una opción más ligada a realizar actividades en la naturaleza.

Faro «nuevo»

Las islas se despiden de la temporada con un look peculiar. El Faro de Cíes presenta estos días una imagen poco habitual debido a los trabajos que se están realizando en la instalación. La retirada de su característica cúpula dejó a la vista la linterna y parte de los mecanismos internos.

La actuación tiene como objetivo renovar los sistemas de protección frente a la corrosión y mejorar la estanqueidad de una instalación especialmente expuesta a las condiciones del ambiente marino. Los trabajos incluyen la revisión y restauración de la linterna y de la estructura metálica, además de la sustitución de la antigua cúpula por una nueva, más resistente.

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La intervención contempla también la actualización de los sistemas lumínicos, manteniendo en todo momento la operatividad. La previsión es que se acabe en cuestión de días y vuelva la silueta habitual.