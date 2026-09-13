De la gaita al pulso electrónico: Vigo despide Son & Mar en clave gallega

Un día después de recuperar sobre el escenario a algunos de los nombres que escribieron la banda sonora de la Movida, Vigo cambió este domingo de década, pero no de idioma. El muelle de Trasatlánticos dejó atrás los ecos de los años ochenta y noventa para mirar a otra de las grandes historias de la música hecha en Galicia: la que parte de la tradición y ha aprendido a mezclarse sin complejos con el pop, la electrónica o los sonidos urbanos.

Orballo Cultural puso el broche gallego a Son & Mar con Budiño, De Ninghures, Ortiga y Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre. Cuatro formas muy distintas de acercarse a una misma raíz y una jornada gratuita con la que el ciclo completó sus seis citas en Vigo, celebradas desde el 4 de septiembre a orillas de la ría.

No era una jornada de música tradicional entendida como una pieza de museo. Precisamente ahí estaba el hilo que unía un cartel aparentemente heterogéneo. Budiño representa desde hace décadas la capacidad de la gaita gallega para viajar por músicas y escenarios diferentes. Xabier Díaz y sus Adufeiras de Salitre han convertido la percusión, la voz y el repertorio popular en una propuesta contemporánea. En otra generación se sitúan De Ninghures, que han llevado los sonidos de raíz hacia un público joven, mientras que Ortiga juega directamente a derribar fronteras entre verbena, electrónica y ritmos populares.

Ortiga en el festival Son e Mar / Jose Lores

El resultado convirtió el puerto en un escaparate de una música gallega que ya hace tiempo que dejó de debatirse entre conservar la tradición o modernizarla. Hace las dos cosas. Panderetas, voces, gaita y percusión convivieron durante la jornada con bases electrónicas y formas de entender el directo nacidas varias décadas después de las piezas populares de las que parten.

Era también un cierre cargado de contraste. Apenas 24 horas antes, por el mismo escenario habían pasado Golpes Bajos, Semen Up, Miguel Costas, Killer Barbies y Stoned at Pompeii en la jornada dedicada a la Movida viguesa. Este domingo la mirada cambió de dirección: de la memoria musical de una ciudad que revolucionó el pop y el rock español a una generación que está haciendo algo parecido con el patrimonio sonoro gallego, aunque con otras herramientas.

Diez días frente al mar

Orballo Cultural cerró así la programación viguesa de Son & Mar, que comenzó el 4 de septiembre con Nacidos para Bailar y continuó con Aquellos Maravillosos 90, la jornada universitaria El Campus, el concierto de Hard GZ, la noche dedicada a la Movida viguesa y, finalmente, esta cita con la música de raíz. Todos los eventos salvo el de Hard GZ fueron de acceso gratuito.

Ortiga en el festival Son e Mar / Jose Lores

El escenario elegido añadió durante todo el ciclo un elemento difícil de separar de los conciertos. El muelle de Trasatlánticos, abierto hacia la ría y a pocos metros del centro de Vigo, funcionó durante estos diez días como una sala de conciertos al aire libre. En la última jornada, además, el paisaje casaba especialmente bien con un programa construido alrededor de una música que reivindica territorio, lengua e identidad sin renunciar a sonar contemporánea.

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Son & Mar se despidió así de Vigo después de recorrer varias generaciones musicales: de los himnos de las pistas de baile de los noventa y los dos mil a la Movida, del rap a la música universitaria y, finalmente, a las nuevas formas de la tradición gallega. El último acorde quedó en casa.