Un coche vuelca tras chocar con otro vehículo en la Gran Vía de Vigo

Un Citroën C3 volcó este domingo por la noche en la Gran Vía de Vigo tras verse implicado en una colisión con otro turismo. El accidente se produjo alrededor de las 21.58 horas, a la altura del número 126 de la avenida viguesa.

Según relataron testigos presenciales, el otro vehículo implicado habría golpeado al Citroën, que terminó volcado y orientado en sentido contrario al de la marcha. Una mujer que, según las primeras informaciones recabadas en el lugar, viajaba en el turismo que permaneció sobre sus ruedas se encontraba aparentemente bien tras el siniestro.

Hasta el lugar acudieron inicialmente agentes de la Policía Local y posteriormente una ambulancia. Un hombre que se encontraba en el vehículo volcado fue atendido por los sanitarios, que le colocaron un collarín antes de introducirlo en la ambulancia.

En principio, no parece que haya heridos de gravedad, aunque por el momento no existe confirmación oficial sobre el alcance de las posibles lesiones.

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La Policía Local se hizo cargo del accidente y de esclarecer las circunstancias concretas en las que se produjo la colisión.