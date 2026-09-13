«La antigua estación de autobuses seguirá el modelo Vialia. Espacio verde arriba y debajo estamos estudiando un gran complejo deportivo»

Mucha gente llega a Balaídos en transporte público. ¿Cuándo estará el nuevo contrato?

La mesa de contratación está decidiendo y necesita su tiempo. Ganará la mejor oferta.

Parece que habrá continuidad.

No entro en eso.

¿Qué supondrá el nuevo servicio?

Va a ser, sin ninguna duda, muy importante la mejora. La empresa tiene que presentar en un espacio breve de tiempo un planteamiento global de líneas.

¿Hace falta retocar rutas?

Sin duda, siempre hay que hacer cambios, mejoras.

Que en pleno 2026, algo tan sencillo como pagar un billete con tarjeta no se pueda hacer choca.

Ya estamos con eso, claro que hay que poder pagar con tarjeta, el móvil. Ya la Pass Vigo fue un salto, con una aportación muy importante del Gobierno de España. La pregunta, otra vez, es cuánto paga la Xunta. Nada.

¿Qué van a hacer con la antigua estación de autobuses?

Toda la superficie será un conglomerado de espacio verde, siguiendo el modelo Vialia, con canchas de futbito, baloncesto, parques. Después, estamos estudiando cómo está la estructura de cemento y no descarto hacer un gran complejo deportivo, un montón de pabellones. También se hará una nueva conexión con la avenida de Madrid, para acabar con el punto negro actual. Se humanizará el entorno y habrá un nuevo plan para toda la Doblada. Estará en gran parte el mandato que viene.

¿Veremos obras en Praza de España pronto después de tantos anuncios?

Muy rápido. Los promotores tienen prisa y nosotros también, pero la vamos a dirigir nosotros dando el visto bueno o malo a cualquier edificio. Vamos a poder tocar la fuente de los Caballos y va a haber algo nuevo. Vamos a intentar que la familia del arquitecto nos dé permiso para convertir la fuente en un espectáculo de luces que sirva para dar la bienvenida la ciudad, algo que el arquitecto quería.

¿Es bueno que estén cayendo las viviendas turísticas?

No sé. Lo que sí sé es que tenemos el turismo más importante, duplicamos a Coruña y Santiago juntas. El PP no soporta que la Navidad pulverizara en número de visitantes al Xacobeo. Llenamos hoteles en Santiago y Ourense.

Llega la tasa turística. ¿Será positiva?

Será maravillosa. Vigo tiene un turismo de una fidelidad total. ¿Alguien cree que por 1 euro dejará de venir? ¿Alguien es tan ignorante? ¿Qué es eso de que los cruceristas no paguen que dice el Puerto, son especiales? Será un ingreso para la ciudad que pagan. Y no es para disuadir, como dicen algunos, es para mejorar y sostener uno de los activos económicos como es el turismo, con cuantías muy razonables.

¿La Navidad puede morir de éxito?

No, porque sabemos lo que estamos haciendo, abriendo cada vez más espacios. Iremos a más.

¿Qué novedades habrá este año?

No las voy a contar. Solo voy a decir que habrá un traslado importante y que volveremos a ser una ciudad referencia en el mundo. Quiero poner en valor eso, lo que sucede en Vigo desde hace 18 años. La gente cuando viene me dice que ojalá fuera su alcalde.

¿Vigo está en disposición de atraer nueva industria?

Absolutamente, vemos lo que hace Zona Franca, que es la que trae industria a Vigo, mientras la Xunta se la lleva a otros sitios.

¿Qué balance hace del nuevo PXOM?

Extraordinario, está reactivando todo el ámbito de la construcción y está libre de especulación. Está habiendo una enorme demanda y podría haber más. Pero hago una pregunta a la ciudad. ¿Cuántas viviendas de alquiler a precio tasado hizo la Xunta desde 2009? Cero.

Ahora están construyendo en Navia.

De momento, no hizo ninguna. Touriño en cuatro años hizo 400. Es un escándalo.

Lo que sí vemos es que los precios del alquiler y venta siguen subiendo.

Por eso hay que hacer viviendas a precio tasado.

Pero a corto plazo, ¿qué hacemos?

El problema es si no hiciste nada en 17 años. Es indignante que en esta pedazo de ciudad, solo hiciese la Xunta 62 viviendas en venta y ninguna en alquiler. Se ríen de Vigo.

¿Y las medidas del Concello están funcionando?

Hicimos más que ellos. Rehabilitamos 450 viviendas y ahora estamos con Santa Cristina, vamos a construir otras 200.

¿Irá rápido esto?

A toda velocidad, y además seguiremos con rehabilitaciones y movilizando esas 13.000 viviendas vacías, siempre que la Xunta y el PP no vayan asustando diciendo que si las alquilan no les van a pagar y a romper.

¿Hay interés de los propietarios en ceder sus inmuebles?

La gente pregunta mucho. Yo creo que se podría llegar a 2.000 o 3.000, vamos a intentar llegar a esas cifras.

¿Los conductores deben estar preocupados por las zonas de bajas emisiones?

No, durante un año todo seguirá igual y en ese tiempo llegaremos a un pacto social.

¿No cree que podían haber explicado mejor el proyecto? Hay preocupación por el impacto.

Pero es que van a comprobarlo, no va a haber multas.

¿Pueden convivir taxis y VTC?

Yo apoyo al taxi, pero tienen que dar un buen servicio. No necesitamos VTC para nada, pero no puede ser que llegues a una parada en hora punta y no haya taxis. Están mejorando, pero deben ir a más.

¿Qué pasa con el Ifevi? Hubo un acercamiento hace unos meses y quedó en nada.

No estamos de acuerdo con la valoración de las instalaciones, no es correcta según los técnicos municipales.

¿Y no corren riesgo ferias como Conxemar si no se actúa?

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Zona Franca quiere resolver el problema, pero debe ser sabiendo cuánto aporta cada uno. Aquí nadie va a firmar una valoración que no sea real y estamos viendo a ver cómo hacemos. La aportación de la Xunta fue menor y quieren convertirse en los dueños, el actual patronato no está de acuerdo a la ley.