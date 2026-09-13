«No es admisible que paguemos vuelos en solitario desde Vigo. Parece razonable un ajuste, pero Diputación y Xunta dicen que no. Se lo tenemos que decir a toda la ciudad»

Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria. ¿Qué le dicen estas ciudades?

Peinador. Estamos como el año pasado, menos Londres. Dos vuelos a la semana. La disminución es esa.

¿No es muy poca oferta?

Tiene que haber muchos más. Por eso, estoy diciéndole a la Diputación que tiene que pagar un tercio, la Xunta otro y nosotros otro. No va a pagar Vigo los vuelos de toda la provincia, parece razonable un ajuste, pero dicen que no. En Santiago está pagando vuelos la Xunta, no publicidad.

En febrero, dijo que habría vuelo a Londres con o sin Xunta. ¿Qué ha cambiado?

Le di vueltas al asunto, no puedo hacer que Vigo pague y ellos se vayan de rositas. Y a la Diputación le pido que haga lo mismo que con Carmela Silva. Yo defiendo Vigo y su aeropuerto, pero tienen que pagar, es lo razonable. Ya dije las que quiero: Londres, París, Valencia y Sevilla. También estamos hablando con gente para Bilbao, pero eso va por otro lado.

Pero estamos en un momento que la competencia se mueve.

¿Y quién paga? En Asturias, la Comunidad; en Santiago, Ayuntamiento y Xunta, que además le da dinero por la capitalidad. Pero tienen dos lenguajes distintos. Me valen esos tres millones que les dan y yo me encargo.

¿Es imposible que Vigo pague en solitario?

Eso no es admisible y se lo tenemos que decir a toda la ciudad, pagan en Santiago y en Vigo no. ¿Es más Santiago que Vigo? El futuro hablará, es impredecible. La cuestión no se puede plantear así. La cuestión es por qué no pagan ellos.

¿Por qué?

Quieren cerrar Peinador. Ya lo intentó Feijóo con lo del aeropuerto único y fracasó. Y estos fracasarán también. Insisto, la caída desde el año pasado son dos vuelos a Londres, vamos a ver qué dice el futuro. Somos una ciudad referencia y claro que necesitamos vuelos, pero parece que Xunta, Diputación y PP no opinan así.

¿Podrían explorar un acuerdo con una empresa como hizo A Coruña con Inditex?

No le podemos decir a lo privado que paguen para todo el mundo, no es el modelo. Las instituciones tienen recursos y deben pagar a la ciudad más importante de Galicia.

La fórmula de repartir la financiación a tercios también la exige para adecuar Balaídos al Mundial.

Es que es el modelo.

¿Cómo están las opciones de Vigo y el Mundial?

Lo primero es decir que Louzán lo pone en duda. ¿Por qué? Porque está en contra de Vigo, cuando tenemos más campo hecho que otras ciudades.

¿No le hace sospechar que pueden ser reducidas las opciones?

No, vamos a pelear con uñas y dientes. Tenemos el proyecto y estamos con la obra. Por cierto, menuda pésima selección de sedes hizo la Federación. Vamos a ser Mundial, tenemos todo preparado. Pero no podemos dejar pasar la inmensa sinvergonzonería de Louzán y Rueda.

¿Tienen plazo para licitar Tribuna?

Vamos a estar en tiempo y forma, como exige la FIFA.

¿Se hará, paguen o no?

Hay que ver cuánto cuesta. Y la pregunta podría ser también por qué la Xunta no paga todo.

¿Cuánto costará?

No puedo comprometer cifras exactas, pero por encima de 60 millones.

¿Y si la FIFA dice que no a Vigo?

¿Por qué va a decir que no?

Es algo que puede pasar.

También le puede decir que no a Madrid o Barcelona.

¿Pero la obra se haría igualmente?

La ocasión es el Mundial, porque Vigo estaría en el mundo, pero sí porque el Celta necesita también 40.000 asientos. Es muy bueno para el Celta y también por eso no quieren, todo va unido.

¿La Xunta no quiere que le vaya bien al Celta?

No, si quisieran ya estarían pagando la obra. Y se lo vamos a pedir. Es el momento Vigo, los tiempos cambiaron, aquello de que nos dejaran fuera de Galicia, sin Parlamento, Delegación del Gobierno, TSXG y que Vigo se quedase callado se acabó para siempre mientras esté yo, esto tiene que cambiar.

¿Hay que ganar peso?

El peso en España lo tenemos, es la Xunta la que no quiere incorporar Vigo al proceso de sus acciones. La Xunta no está en ninguna de las grandes realizaciones de Vigo, nos quitó una caja de ahorros, intenta cerrar Peinador. España nos aporta 141 millones, la Xunta 6,2. Deben poner cantidades razonables, 40 o 50 millones y no la birria que nos dan. Somos la ciudad que no es capital de provincia o autonomía más grande, es un estatus que voy a reclamar.

La vicepresidenta de la Diputación y presidenta del PP vigués dice muchas veces que no les dejan participar en proyectos.

Que diga cuáles, porque esas mentiras van en abstracto. ¿Quieren pagar vuelos? Inmediatamente. ¿Mundial? Igual. Que me diga un caso en el que no le dejamos. Pero como esta señora no conoce Vigo, no la entiende, parece que se inventa cosas. Retrasan incluso los 5 millones que da la Diputación, queriendo poner condiciones como que tengo que sacarme fotos. En el PP de Galicia no entienden que la hayan nombrado.

¿Por qué dice que el convenio de Balaídos con el Celta será extraordinariamente bueno para la ciudad y el club?

Es una de las grandes noticias de la historia de esta ciudad, ponemos a su disposición un campo completamente nuevo por 50 años fijos y 25 prorrogables. Los campos ya no se usan una vez a la semana, se pueden hacer muchas cosas y quiero que Balaídos sea eso, enseñanza, conciertos, mil cosas.

¿Cuándo estará la estatua de Iago Apas?

Estará en el mejor sitio del estadio, junto a las letras de Balaídos. Las fechas las carga el diablo, pero esperemos hacer ese gran homenaje a principios del año que viene.

¿Planea reformar las pistas de atletismo?

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No ahora, pero se hará. Esa zona nació como atletismo y debe seguir así. Haremos un buen estadio, ambicioso, pero también otro en la Ciudad del Deporte que proyectamos en la zona de Matamá.