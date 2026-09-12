Vigo construye viviendas a un ritmo tres veces inferior al que crea nuevos hogares

Los andamios, hormigoneras y grandes grúas forman parte del skyline vigués, pero en su mayoría no lo están para la construcción de pisos. La necesidad de vivienda nueva, con proyectos autonómicos en marcha como las mil viviendas públicas en Navia o las anunciadas por el Concello en los barrios de Santa Cristina, Esturáns o Barreiro, se ha vuelto más urgente que nunca. Así lo avalan los datos del IGE (Instituto Galego de Estadística): Vigo construye vivienda nueva a un ritmo tres veces inferior al que se crea nuevos hogares.

En cinco años, desde 2020 a principios de 2025, se han contabilizado en el municipio vigués 6.077 nuevos grupos o unidades de convivencia (no tienen porqué ser familiares), es decir, de 163.032 hogares que había en 2020 a los 169.109 registrados del año pasado.

Frente a esto, encontramos las viviendas de nueva construcción en dicho periodo, 551 al término de 2020, 485 en 2021, 263 en 2022, 303 en 2023 y 630 a 31 de diciembre de 2024. El 2025 cerró con 585 pisos listos para entrar en el municipio. Esto suma 2.232 inmuebles a lo largo de cinco año, un ritmo de construcción tres veces inferior al número de hogares nuevos que se han constituído en la ciudad. A este respecto, hay que puntualizar que a pesar del desajuste entre vivienda y hogares nuevos, alguno de estos grupos puede no necesitar una casa nueva porque obtienen una en herencia o porque se hayan decantado por una de segunda mano para reformar.

Con todo, el incremento neto del parque residencial registrado en Vigo fue el mayor anotado de las siete ciudades de Galicia, superando en un centenar la cifra de Pontevedra (481) y prácticamente duplicando la de A Coruña (298). Lugo se situó en el podio de la Comunidad con una subida de dos centenares, mientras que Santiago incrementó sus viviendas en 159, Ferrol en 108 y Ourense, que ocupa el farolillo rojo entre las siete urbes de la Comunidad, se quedó en un alza de 92.

El déficit es notable, evidenciendo la necesidad de potenciar nueva vivienda, situación que se pretende pailar desde hace un año con la aprobación del PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal). El nuevo Plan Xeral contempla suelo para la construcción de más de 51.400 viviendas, de las cuales más de 14.500 tendrán algún tipo de protección, y recoge 876 millones de inversión a repartir entre Concello de Vigo, promotores privados, Xunta de Galicia, Gobierno central y Diputación.

Concesión de licencias

Los efectos del PXOM empiezan a notarse ya a nivel de concesión de licencias, pero para cuya materialización todavía habrá que esperar, ya que como el sector advierte periódicamente, los proyectos suelen tardar en ejecutarse un mínimo de 12 o 18 meses, como se puede ver por ejemplo con una de las actuaciones singulares en el centro de la ciudad como es el desarrollo del barrio do Cura o las distintas promociones que la Xunta está lanzando en Navia.

Pero tan importante es la promoción de nuevas viviendas como su comercialización a precios adsequibles. Y es que la otra realidad del mercado inmobiliario vigués son los precios disparatados de las casas o pisos listos para su primera ocupación. esos elevados precios provocan que más de 130 pisos nuevos no encuentren comprador. En algunos casos, llevan más de dos años en el mercado, con el edificio ya acabado para poder entrar, pero las inmobiliarias no logran encontrar a nadie que pague lo que se pide.