¡Vigile su cabeza! ¡Los zombis están invadiendo Vigo!

Imagine estar de compras en el Príncipe y que una gran marcha de apestosos muertos vivientes comience a seguirle. No son monstruos muy veloces, pero no se debe subestimar su hambre. Este sábado ocurrió algo así, quizá no tan amenazante como se describe, pero igualmente impactante. Fue el pistoletazo de salida del Galician Freaky Film Festival, un festival único que da espacio al cine que sale de la esfera mainstream. Es decir, a los filmes de bajo presupuesto, underground, de serie B, de ciencia ficción, terror u otros mundos alejados de lo habitual.

Su subdirectora, Miriam P. Álvarez, señala que es un espacio en el que el espectador «puede soñar y ser llevado al límite, descubrir mundos que nunca antes había podido ver».

El festival cumple una década en esta edición y para celebrarlo tienen un plato muy fuerte. Va venir a la ciudad Lloyd Kaufman, figura fundamental del cine de culto y cofundador de Troma Entertainment. Su gran obra es The Toxic Avenger (El Vengador Tóxico), una pieza en la que se asiste un joven marginado en un monstruoso superhéroe después de caer en residuos tóxicos. Es gore, absurda y voluntariamente de mal gusto, pero una referencia para la serie B de todo el mundo. La organización consiguió el contacto de su secretaria, le trasladó la propuesta y Kaufman aceptó. «Está encantado de venir», explica Álvarez. Lo hará acompañado de su mujer desde Nueva Jersey. «Creemos que puede ser una llamada para que no solo venga gente del entorno, sino que gente de toda España se desplace para verlo», apunta. Su paso por el país será además poco habitual: después de Vigo tiene prevista otra visita en noviembre al festival Isla Calavera, en Canarias.

Pero, además de esta visita y su correspondiente clase magistral, la nueva edición trae consigo 87 cortometrajes entre la sección oficial y Peque Freak. De ellos, 64 podrán verse por primera vez en Galicia. Habrá también varios estrenos en España, uno europeo y tres mundiales. «Es una forma de reivindicar que a Vigo está llegando un material de género fantástico, ciencia ficción y friki que es muy difícil de ver», destaca la subdirectora.

La 'Zombi Walk' viguesa, en imágenes / José Lores

La cantidad de festivales especializados que existen actualmente lleva a Álvarez a considerar que el género atraviesa un buen momento en España. No necesariamente por movilizar a las mismas masas que las grandes citas cinematográficas, sino por el comportamiento de sus seguidores. «Lo que tienen este tipo de festivales es un público muy fiel, que va a todas las sesiones y está deseando verlo», explica.

Esa buena salud también se percibe, sostiene, fuera del circuito de festivales. Producciones de terror como Backrooms u Obsession están consiguiendo buenos resultados comerciales sin necesitar grandes presupuestos. «Ahora mismo estamos viviendo un buen momento tanto para festivales de este tipo como para cine de este tipo», resume.

De 1.500 euros a una gran cita

En diez años cambian muchas cosas. El origen del Galician Freaky Film Festival fue mucho más modesto que su dimensión actual. En 2017, sus responsables consiguieron una ayuda de alrededor de 1.500 euros para organizar una muestra cinematográfica. «Con ese dinero y mucho trabajo montamos una muestra de cine friki gallego», recuerda Álvarez.

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Ni siquiera tenían entonces una sala de cine. Aquella primera experiencia se celebró durante las Navidades de 2017 en un antiguo supermercado abandonado del Mercado do Progreso. A partir de ahí, el público fue creciendo edición tras edición hasta llegar a llenar sesiones de alrededor de 270 espectadores.