El tripulante detenido por la narcolancha de Portugal estaba escondido en las dunas de la playa

El tripulante de la narcolancha que encalló en la playa de Moledo de Caminha, en el norte de Portugal, estaba escondido en las dunas del arenal. El hombre, que según avanzan medios lusos como el diario Caminha 2000 sería de origen gallego, fue arrestado por la Policía Judiciaria lusa en una operación desarrollada en colaboración con la Guardia Civil.

El arrestado era uno de los tres tripulantes de la embarcación, en la que no se hallaron sustancias estupefacientes, pero que estaba dotada de motores de gran potencia. La lancha rápida pretendía entrar por el río Miño, pero acabó en la playa de Moledo. Los otros dos individuos lograron escapar.

El magistrado portugués ante el cual pasó a disposición el detenido decretó prisión preventiva atendiendo al historial delictivo del arrestado, concreta también Caminha 2000.